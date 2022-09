Investigan tiroteo en Oakland

La policía investiga un tiroteo reportado el miércoles en la tarde en Oakland.

La balacera se registró en la cuadra 8200 de Fontaine Street.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

La Oficina del Alguacil del condado Alameda confirmó que fueron llamados para ayudar a la policía de Oakland con un tiroteo en un complejo que alberga tres escuelas diferentes.

Imágenes aéreas del helicóptero de Telemundo 48 parece mostrar a los estudiantes evacuados del complejo.

Agentes del Departamento de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) fueron llamados a lugar.

Autoridades informaron que los padres pueden acudir a la iglesia ubicada en Mountain Street y Fontaine Street para reunirse con sus hijos.

La Patrulla de Carreteras de California ha cerrado la rampa de salida de Keller Avenue en dirección este y oeste en Oakland debido a la investigación policial.

Alejandra Mendoza, madre de familia, aseguró que vivió momentos de angustia cuando escuchó los disparos mientras se encontraba fuera de la escuela.

"Estamos nerviosos, al tiempo que escuché los disparos me salí del carro corriendo, no dejaron entrar a nadie a la escuela porque había alguien herido. Solo sé que eran cinco personas, tres huyeron y dos se metieron en la escuela y dejaron una bolsa en la entrada de la escuela y ya no nos dejaron ver a los estudiantes", aseguró Mendoza.

La mujer quien aseguró que su hijo estudia en el lugar junto a sus tres sobrinos afirmó que tras el tiroteo pensó lo peor.

"Pánico pensando que nunca iba a pasar en la escuela de mi hijo, en ese momento no piensas en nada lo único que quieres es ver a tu hijo que esté bien", aseveró Mendoza.

Hasta el momento la policía no ha confirmado si si hay o no heridos.