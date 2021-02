Investigan derrame de petróleo en la bahía de San Francisco

Autoridades investigan la causa de una fuga que provocó el derrame de cinco galones de productos derivados del petróleo en la bahía de San Francisco el martes por la tarde en el muelle de la refinería Chevron en Richmond.

El derrame, que totalizó aproximadamente 600 galones, provino de una fuga en una tubería subterránea.

“Olí el olor que entraba y pensé que era Chevron o el muelle”, dijo Sue Donnett de Richmond. "Entonces escuché todos los helicópteros".

Helicópteros trabajando para identificar un brillo que se vio en la bahía justo antes de las 2:40 p.m.

“Le tomó un tiempo a Chevron descubrirlo y un poco más antes de que se informara al condado. En algún momento cerca de las 3:30 p.m., es cuando el condado recibió la notificación”, dijo el supervisor John Gioia.

Equipos de bomberos, la guardia costera y los equipos de materiales peligrosos trabajaron para contener la fuga. El oleoducto se considera una carretera subterránea para que los productos lleguen desde y hacia los camiones cisterna hasta la refinería.

“Esta tubería lleva productos derivados del petróleo desde la costa hasta el petrolero y la fuga ocurrió en la línea y aún no se ha determinado dónde, qué lo causó, todo eso”, dijo Gioia, quien agrega que le dijeron que la línea no estaba bajo presión durante la fuga y aún no se ha determinado cuánto petróleo se filtró en la Bahía.

“En última instancia, esto es inaceptable. Vivimos en un entorno urbano. Esperamos que funcione de manera segura, que no tenga derrames en la bahía, que no tenga liberaciones al aire”, dijo Gioia.

Un aviso de salud de Nivel 2 que duró dos horas se emitió poco antes de las 4:00 p.m., para Richmond, San Pablo y North Richmond no incorporada.

Funcionarios de salud del condado Contra Costa continúan monitoreando la calidad del aire, pero a partir del martes por la noche, creen que no existe una amenaza para la salud.

Como precaución, si los residentes tienen problemas respiratorios, especialmente ahora durante el COVID-19, se les pide que se queden dentro de su vivienda.