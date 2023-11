Investigan casos de brutalidad policial tras escándalo en la policía de Antioch

El 25 de agosto de 2023 se llevó a cabo en la corte del condado Contra Costa una audiencia de un caso de homicidio en Antioch, por el que cuatro jóvenes afroamericanos fueron sentenciados y que, después de que investigaciones del FBI revelara una cadena de mensajes de texto racistas compartidos entre los policías encargados de la investigación, fue reabierto bajo el acto de justicia racial.

Fuera de la corte se desató el caos.

“Si los sacan de la cárcel esto va a ser una guerra”, aseguró la madre de la víctima de homicidio a un grupo de activistas y familiares de víctimas de brutalidad policial que realizaban una demostración pidiendo que más casos sean reevaluados bajo el acto de justicia racial, entre ellos estaba Rosalba Zendejas.

“Esto va a hacer historia y yo quiero que a mis hijos se les haga justicia, que los policías le pidan perdón a mis hijos, y quiero que sean rectificados de la manera posible para que puedan tener un avance en la vida que se les quitó”, aseguró Rosalba.

En el caso de sus hijos, ella explica que recibieron una paliza tras una parada de la policía y que al menos tres de los seis oficiales involucrados son nombrados dentro del escándalo de los mensajes de texto racistas de la policía de Antioch.

Los documentos revelaron que ese 5 de mayo, del 2007, la policía estaba buscando a dos hombres descritos como hispanos que iban en una camioneta Chevrolet Silverado color azul, un modelo que no coincide con la camioneta GMC Sierra de color gris que conducía su hijo Christian ese día.

“Ellos sabían que habían agarrado a la gente equivocada, era Cinco de Mayo, uno de los días que celebramos como hispanos, y siento que fue una movida como racista, nada más miraron dos hispanos y no más nos ficharon como para darnos un mal tiempo y golpearnos”, aseguró Christian Gutiérrez.

Y sí la fiscalía del condado Contra Costa, continúa investigando antiguos casos de presunta brutalidad policial, el suyo podría entrar dentro del Acto de Justicia Racial.

Simon O´Connell, asistente en jefe de la fiscalía del distrito aseguró que cada caso se revisa de forma separada.

Al preguntarle a la fiscalía si solo se usara este acto para los casos mencionados en los textos, aseguró que irán más allá, por lo que creen que el proceso de investigación puede durar años, y el caso de homicidio actualmente en corte, es solo el principio.

Actualmente en este caso el juez dice que como ocurrió la pérdida de una vida, dejarlos en libertad no está siendo considerado, pero podría haber reducción de algunos cargos como el vínculo con pandillas.

“Es algo triste que empezó porque los policías estaban haciendo cosas malas, cosas criminales, cosas de corrupción, y creemos que muchos lo estaban haciendo y que es un grupo que estaba enseñando a los nuevos policías a hacer cosas malas”, indicó Francisco Torres, vocero de Re-imagine Antioch.

Torres explica que, tras el escándalo, cerca de la mitad de los oficiales del Departamento de Policía de Antioch actualmente están fuera del servicio, impactando la seguridad en la ciudad, pero el alcalde asegura, que este comportamiento no será permitido, a pesar del impacto.

“Nuestro equipo de tráfico casi no bueno, no existe ya porque esto pasó, nuestro departamento y división de investigaciones internamente del departamento de policía también fue impactado porque varios de esos policías están involucrados en las investigaciones de los textos racistas. Antioch es una de las ciudades más diversas del valle de San Francisco y no hay espacio para el racismo en nuestra ciudad, no hay”, aseveró Lamar Thorpe, alcalde de la ciudad.

Thorpe agregó que esto ha impactado sus tiempos de respuesta de emergencia, pero pide a la comunidad que entienda que es parte del proceso para reformar al departamento de policía y sanar a familias como la de Christian, quienes cada semana continúan acudiendo a la reunión del Concejo de la ciudad a dar su testimonio .

“Como es que están teniendo esta gente protegiendo a los ciudadanos, pero a la misma vez, atacándonos”, dijo Christian.

Como el caso de Christian, cada vez son más las víctimas que están alzando sus voces y superando el miedo que alguna vez tuvieron para encarar los actos que dicen fueron realizados por oficiales de policía de Antioch, y se cree este es solo el inicio de un largo camino en busca de justicia.

Telemundo 48 intentó hablar varias veces con la policía de Antioch, pero no respondieron a nuestras peticiones.