Arroyo se desborda afectando a familias hispanas en San Pablo

Familias hispanas sufrieron los embates de la tormenta desde el domingo luego de que un arroyo se desbordara inundando calles y patios de viviendas en San Pablo.

Aunque el nivel del agua bajó el lunes, Telemundo 48 constató los daños causados por las inundaciones.

El dueño de una de las viviendas afectadas aseguró que tuvo que literalmente abrir una zanja en medio del patio de su casa para evitar que el agua llegara a su inmueble.

“Vivo en esta casa al lado del arroyo desde hace 30 años, ya he perdido la cuenta de cuántas veces la casa se ha inundado”, indicó Carlos Zaparoli, residente afectado.

Por eso ha tenido que buscar maneras para evitar inundaciones.

Carlos y su esposa tienen una guardería de niños atrás de su casa que también sufrió daños por la inundación

“La gente no los quiere traer así, estamos perdiendo dinero”, explicó Carlos.

Laura Rico fue otras de las afectadas quien grabó en video el domingo el momento en el que el agua les llegaba hasta las rodillas.

Rico indicó que la bomba de agua que compraron logró sacar el agua este lunes, pero aún así sufrieron daños.

Estos vecinos aseguran se han quejado con la ciudad múltiples veces.

“Yo tengo aquí desde el 2000 y ya estoy cansada, ya les he dicho, yo ya no aguanto más, tenemos reuniones pero no se hace nada”, dijo Rico.

Telemundo 48 contactó a la oficina del Administrador de la ciudad de San Pablo para hablar sobre esta situación en específico y estamos esperando una respuesta.

Sin embargo, en la página de la ciudad se refieren a los problemas de inundaciones indicando:

“Los drenajes pluviales desembocan en los arroyos y ríos San Pablo y Wildcat tienen capacidades limitadas y están ubicados en propiedad privada. Por lo tanto, la ciudad no puede controlar el flujo o la capacidad del arroyo. La ciudad alienta a los propietarios de viviendas a lo largo de los arroyos a ayudar a mantener los desagües libres de obstrucciones y a comprar un seguro contra inundaciones”.