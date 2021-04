Instan a jóvenes mayores de 16 a que se vacunen en el condado Santa Clara

Autoridades de salud del condado Santa Clara instaron a los jóvenes mayores de 16 años a que se vacunen.

Líderes locales aseguraron que, aunque dos tercios de los residentes del condado han recibido la primera dosis, ha disminuido la cantidad de personas que están acudiendo a los centros de vacunación.

“Continuar vacunándose puede prevenir la propagación de variantes peligrosas y ayudar a la comunidad a salir de la pandemia”, aseguró el condado a través de un comunicado de prensa.

Los adultos jóvenes de 18 a 29 años constituyen el mayor número de personas no vacunadas en el condado y, aunque las tasas de casos se están estabilizando o disminuyendo, los adultos jóvenes de 18 a 34 años tienen la tasa más alta de infección por COVID-19 en comparación con cualquier otro grupo de edad.

"Me preocupa la caída en la demanda de vacunas que hemos visto durante la semana pasada", dijo el Dr. Marty Fenstersheib, Oficial de Vacunas y Pruebas de COVID-19 para el condado Santa Clara. “Hemos llegado tan lejos, pero aún no estamos a salvo. Hoy exhorto a todos a que sigan vacunándose. Esto salvará vidas, protegerá a nuestra comunidad de variantes peligrosas y nos ayudará a salir de esta pandemia. No llegaremos a la línea de meta hasta que todos los que cumplan los requisitos tengan una oportunidad ".

El condado ha puesto a disposición de los residentes varios centros de vacunación que no exigen cita previa y han ampliado los días y los horarios de atención.

Más del 67% de las personas mayores de 16 años que viven en el condado Santa Clara han recibido una primera dosis y más del 39% se han vacunado por completo.

A continuación, los centros de vacunación abiertos varios días a la semana y con horario extendio:

Fairgrounds Expo Hall ubicado en el 2542 Monterey Highway, Gate D, San José. El centro está abierto los 7 días de la semana de 8:30 a.m., a 4:00 p.m., los martes y los miércoles el lugar estará abierto hasta las 8:00 p.m.

ubicado en el 2542 Monterey Highway, Gate D, San José. El centro está abierto los 7 días de la semana de 8:30 a.m., a 4:00 p.m., los martes y los miércoles el lugar estará abierto hasta las 8:00 p.m. Eastridge Mall (Aloha Roller Rink) ubicado en el 2190 Eastridge Loop #1402, San José. Estará abierto de lunes a viernes de 11:00 a.m., a 6:00 p.m., los sábados y domingo ofrecen atención desde las 9:00 a.m., hasta las 4:00 p.m.

ubicado en el 2190 Eastridge Loop #1402, San José. Estará abierto de lunes a viernes de 11:00 a.m., a 6:00 p.m., los sábados y domingo ofrecen atención desde las 9:00 a.m., hasta las 4:00 p.m. Emmanuel Baptist Church ubicada en el 467 North White Road, San José. La iglesia está abierta de martes a viernes de 8:45 a.m., a 6:00 p.m.

ubicada en el 467 North White Road, San José. La iglesia está abierta de martes a viernes de 8:45 a.m., a 6:00 p.m. East Valley Clinic ubicada en el 1993 McKee Road, San José. El horario de atención es de lunes a viernes de 8:45 a.m., a 4:00 p.m.

ubicada en el 1993 McKee Road, San José. El horario de atención es de lunes a viernes de 8:45 a.m., a 4:00 p.m. Mexican Heritage Plaza ubicada en el 1700 Alum Rock Avenue, San José. Distribuye vacunas de martes a jueves de 10:30 a.m., a 4:30 p.m., y los miércoles de 12:00 p.m., a 5:00 p.m.

ubicada en el 1700 Alum Rock Avenue, San José. Distribuye vacunas de martes a jueves de 10:30 a.m., a 4:30 p.m., y los miércoles de 12:00 p.m., a 5:00 p.m. Overfelt High School, ubicada en el 1835 Cunningham Avenue, San José. Estará abierta el viernes 30 de abril de 11.00 a.m., a 6:00 p.m., el sábado 1 de mayo de 10:00 a.m., a 5:00 p.m., el domingo 2 de mayo de 10:00 a.m., a 3:00 p.m, el jueves 6 de mayo de 9:00 a.m., a 4:00 p.m., el viernes 7 de mayo de 11:00 a.m., a 6:00 p.m., el sábado 8 de mayo de 10:00 a.m., a 5:00 p.m., y el domingo 9 de mayo de 9:00 a.m., a 4:00 p.m.

Clínicas sin cita previa que solo ofrecerán jornadas de vacunación por un día:

St. John Vianney ubicada en el 4600 Hyland Avenue, San José. Abrirá el viernes 30 de abril de 10;00 a.m., a 4:00 p.m.

ubicada en el 4600 Hyland Avenue, San José. Abrirá el viernes 30 de abril de 10;00 a.m., a 4:00 p.m. James Lick High School ubicada en el 57 North White Road, San José. Ofrecerá las vacunas el sábado 1 de mayo de 10:00 a.m., a 5:00 p.m.

ubicada en el 57 North White Road, San José. Ofrecerá las vacunas el sábado 1 de mayo de 10:00 a.m., a 5:00 p.m. County Service Center ubicado en el 1555 Berger Drive, San José. Abrirá el lunes 3 de mayo de 8:30 a.m., a 4:30 p.m.

ubicado en el 1555 Berger Drive, San José. Abrirá el lunes 3 de mayo de 8:30 a.m., a 4:30 p.m. Cristo Rey San José Jesuit High School ubicada en el 1389 E. Santa Clara Street., San José. Los residentes podrán acudir el lunes 3 de mayo de 11:00 a.m., a 5:00 p.m.

ubicada en el 1389 E. Santa Clara Street., San José. Los residentes podrán acudir el lunes 3 de mayo de 11:00 a.m., a 5:00 p.m. Gilroy High School , ubicada en el 750 West 10 th Street, Gilroy. Abrirá el lunes 3 de mayo de 8:30 a.m., a 3:30 p.m.

, ubicada en el 750 West 10 Street, Gilroy. Abrirá el lunes 3 de mayo de 8:30 a.m., a 3:30 p.m. Consulado de México ubicado en el 302 Enzo Drive, San José. Tendrá una jornada de vacunación el miércoles 5 de mayo de 10:00 a.m., a 4:30 p.m.

ubicado en el 302 Enzo Drive, San José. Tendrá una jornada de vacunación el miércoles 5 de mayo de 10:00 a.m., a 4:30 p.m. Milpitas Sports Complex ubicado en el 1325 E. Calaveras Boulevard, Milpitas. Abrirá el jueves 6 de mayo de 1:00 p.m., a 8:00 p.m.

ubicado en el 1325 E. Calaveras Boulevard, Milpitas. Abrirá el jueves 6 de mayo de 1:00 p.m., a 8:00 p.m. Sherman Oaks Elementary School ubicado en el 1800 Fruitdale Avenue, San José. Abrirá el viernes 7 de mayo de 1:00 p.m., a 7:00 p.m.

ubicado en el 1800 Fruitdale Avenue, San José. Abrirá el viernes 7 de mayo de 1:00 p.m., a 7:00 p.m. Washington Elementary ubicada en el 100 Oak Street, San José. Abrirá el sábado 8 de mayo de 10:00 a.m., a 4:30 p.m.

Para más información sobre temas relacionados con la vacuna visita sccfreevax.org.