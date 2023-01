Inquilinos de complejo de apartamentos sin luz y con inundaciones desde hace 3 días en Oakland

Cientos de inquilinos de un complejo de apartamentos en Oakland hablaron con Telemundo 48 para denunciar las condiciones en las que se encuentran sus viviendas luego de que estas se quedaran sin electricidad y resultaran inundadas debido a las fuertes lluvias que se registraron durante el fin de semana.

El complejo de apartamentos, ubicado en 71 Avenue y Snell Street, se encuentra desde el 30 de diciembre en esas condiciones.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

“El 31 en la mañana a las 8:00 a.m., esta agua estaba como a 2 metros para las 7:00 p.m., toda esa agua ya se habia entrado al edificio y la compañía no se había comunicado con nosotros desde las 8:00 a.m.”, aseguró Alejandra Vila. residente afectada.

El estacionamiento subterráneo se inundó y actualmente hay 20 vehículos que se encuentran sumergidos.

El edificio cuenta con 110 unidades y alberga a unas 400 personas, en la mitad de los apartamentos viven familias de bajos ingresos.

“Yo estoy asustada porque no pienso que esta gente está siendo protegida y no sé qué voy a encontrar cuando regrese y como inmigrante lo único que tengo está en ese apartamento, pero es que esta gente no me ha dado ni las disculpas de lo que estoy pasando y es como que nos están echando la culpa de que eso pasó por nosotros”, aseguró Vila.

Aunque la gerencia del edificio les ofreció a los inquilinos hospedaje en un hotel por 5 días debido a la emergencia, estos afirman que no han recibido otro tipo de asistencia y que además el complejo tiene otros problemas que no son nuevos.

“Si vas por los pasillos vas a ver grafitis y vas a ver orines y cosas de drogas y todo está lleno de agua y sucio, pero no es por la tormenta, así ha estado por los últimos 2 años”, indicó Vila.

A las afuera del complejo, inquilinos identificaron a una persona como el dueño del edificio al que Telemundo 48 le solicitó comentarios con respecto a la denuncia, sin embargo, no quiso hablar en cámara.

La concejal Treva Reid encargada de este distrito en un comunicado le dijo a Telemundo 48 que están trabajando para apoyar a estas personas y para conectarlos con recursos de emergencia.

Los afectados añadieron que han contactado a funcionarios de la ciudad y del condado pero que no han obtenido respuestas.

Otros residentes que viven en un complejo de viviendas ubicado en la Cuadra Snell expresaron su preocupación ante las próximas lluvias que se avecinan.

“Aquí siempre que viene suficiente agua, la alcantarilla de la mitad de la calle se tapa, pueden ver todavia aquí el excremento, es agua sucia”, dijo Susana González, residente afectada por escombros.

Desde el jueves que comenzó la lluvia asegura que ha llamado al 311 pero que funcionarios de la ciudad no se presentaron a despejar los drenajes.

“Si tienes una emergencia no puedes salir, ese día nos quedamos sin ir a comprar nada para nuestra cena porque el agua llegaba hasta la mitad de cada carro”, afirmó González.

Telemundo 48 solicitó una entrevista con funcionarios de obras publicas de la ciudad de oakland pero hasta el momento no hemos recibido respuesta.