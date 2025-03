Inmigrante mexicano dice que su suerte cambió gracias a un creador de contenido

Efraín Ruiz llegó a Estados Unidos hace poco más de un año y medio, y para llegar a fin de mes se dedicó a vender pan en las calles. Sin embargo, dijo que no esperaba que su suerte cambiara de la noche a la mañana, en parte gracias a un influencer.

Ruiz, originario de México, recorre partes de la Bahía gritando: "Pan de elote. Pancito". Se levanta todos los días a las 12:30 a.m. para comenzar los preparativos, y a las 6 a.m., está en la calle vendiendo su producto.

Va por Redwood Ciry vendiendo el pan, y a la 1 p.m., está en un estacionamiento de Walmart en Mountain View, buscando hacer más ventas.

A pesar de lo que es una jornada laboral de más de 12 horas, Ruiz solo gana alrededor de $150. Al menos, eso es lo que le dijo al influencer Brendan Ruh.

Ruh, quien tiene miles de televidentes y seguidores, publicó un video en las redes sociales entrevistando a Ruiz, preguntándole cuánto gana diariamente. Luego, le entrega 100 dólares.

Desde entonces, el video ha explotado.

"Millones y millones de visitas. Como creador de contenido, nunca sabes realmente qué videos van a hacer eso", dijo Ruh.

Ruh agregó que en un corto período de tiempo, millones de visitas se convirtieron en más de $17,000, todas recaudadas a nombre de Ruiz.

Ruiz dijo que un compañero de trabajo le abrió una cuenta en línea para que pudiera contar más de su historia.

“Hace cómo 15 años del corazón me operaron. A través de eso, mis piernas se me hinchan, me duele mucho lo que son las femorales. En la parte de aquí del costado de la pierna, se me pone cómo negra", dijo.

Dijo que debido a sus condiciones médicas, no puede estar de pie por mucho tiempo, pero la amabilidad de completos extraños sigue siendo su motivación para que pueda ganarse el pan de cada día.

“Me han llegado muchas bendiciones", dijo