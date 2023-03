Inmigrantes permanecerán detenidos al solicitar asilo tras cruzar la frontera

Nuevos inmigrantes que crucen la frontera la frontera tienen que prepararse para pasar más tiempo detenidos, así lo advierten abogados de inmigración después de un fallo federal que bloqueó el programa que permitía liberar a algunos solicitantes de asilo.

“Significaba que la persona la soltaban casi enseguida y ellos podrían reunificarse con familiares y de ahí se presentaban a cortes de inmigración para presentar sus casos”, explicó Ángel Rodríguez, abogado de inmigración.

Pero un juez federal de la Florida declaró ilegal este programa el pasado 8 de marzo, lo que quiere decir, según Rodríguez, que ahora la gente será retenida por más tiempo, hasta iniciar el proceso de asilo.

“Definitivamente no son solo días, esto ya se traduce a semanas y meses”, dijo Rodríguez.

La noticia es más que mala según esta inmigrante de Guatemala que paso tres días detenida

“No, está difícil porque imagínese yo 3 días no aguantaba, no soportaba, la comida que le dan a uno, a mí me enfermó la comida, yo sentía morirme con 3 días”, aseguró la inmigrante.

El fallo del juez federal podía ser apelado por la administración Biden, pero no lo hizo.

Organizaciones comunitarias advierten que esto es muy mala noticia sobre todo para lo que significa en el futuro.

“Pues es una indicación de lo que viene, nos confirma que planea el presidente Biden, expandir la detención de los inmigrantes algo que oponemos completamente y puede afectar la vida de muchos que están pidiendo asilo”, indicó José Servin, director de abogacía de SIREN.

Políticamente es claro que era importante para la administración mandar un mensaje para detener el flujo de inmigrantes la frontera, y esto, da el mensaje que las cosas no van a ser tan fáciles como lo han sido en los últimos dos años.