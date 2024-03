Inicia nuevo juicio de 2 hombre de California acusados de asesinar a puñaladas a oficial de policía en Italia

El viernes se abrió un nuevo juicio para dos hombres estadounidenses por el asesinato de un oficial de policía italiano vestido de civil durante una operación encubierta fallida después de que el tribunal más alto de Italia anulara sus condenas.

El Tribunal de Casación más alto de Italia ordenó un nuevo juicio el año pasado, diciendo que no se había demostrado más allá de toda duda razonable que los acusados, con conocimientos limitados del idioma italiano, hubieran entendido que estaban tratando con agentes de policía italianos cuando fueron a encontrarse con un presunto narcotraficante en Roma.

Finnegan Lee Elder, de 24 años, y Gabriel Natale-Hjort, de 23 años, que eran adolescentes en el momento del asesinato del 26 de julio de 2019, se sentaron uno al lado del otro mientras un juez de la corte de apelaciones hacía los comentarios de apertura del nuevo juicio. Los dos están recluidos en prisiones separadas cerca de la capital italiana.

Los amigos de California fueron declarados culpables del asesinato del vicebrigadier de los Carabinieri Mario Cerciello Rega y de otros cuatro cargos y sentenciados a cadena perpetua, el castigo más severo de Italia. Las sentencias se redujeron a 24 años para Elder y a 22 años para Natale-Hjorth en apelación.

Los fiscales alegaron que Elder apuñaló a Cerciello Rega 11 veces con un cuchillo que trajo consigo en su viaje a Europa, y que Natale-Hjorth, entonces de 18 años, lo ayudó a esconder el cuchillo en su habitación de hotel. Natale-Hjorth testificó que forcejeó con el socio de Cerciello Rega y que no se dio cuenta del apuñalamiento cuando corrió de regreso al hotel.

Los dos amigos habían quedado con un narcotraficante de poca monta, que resultó ser un informante de la policía, para recuperar el dinero perdido en un mal negocio y devolverle una mochila que les habían arrebatado en represalia, cuando fueron confrontados por los agentes.

Según los abogados de los acusados, la decisión de la Casación cambió la evaluación del incidente, sugiriendo que los dos estadounidenses no sabían que estaban frente a agentes de policía de los Carabinieri cuando ocurrió el ataque.

“Nuestra estrategia sigue siendo la misma”, dijo a The Associated Press el abogado de Elder, Roberto Capra. "Siempre dijimos que Elder no sabía que se estaba enfrentando a un oficial de policía... Esto cambia toda la reconstrucción del incidente y creemos que tendrá un impacto en el castigo".

Elder y Natale-Hjorth eran amigos de la escuela del norte de California que se reunirían por unos días en Roma, donde Natale-Hjorth tenía familia. Los dos jóvenes estudiaron italiano durante su detención y ahora están matriculados en la universidad, dijeron sus abogados durante la audiencia.

El asesinato del recién casado Cerciello Rega, de 35 años, conmocionó a los italianos, que lo lloraron como a un héroe nacional.

“Lo que nos importa es que se aclaren las responsabilidades (de los acusados)”, dijo a la AP el abogado de la familia Cerciello Rega, Franco Coppi. “Dijimos desde el principio que no hay intenciones vengativas ni deseo de castigar a toda costa”.

La próxima audiencia está fijada para el 10 de abril, cuando el fiscal general presentará su propia acusación. Las siguientes audiencias se llevarán a cabo en mayo y los abogados esperan que el juicio concluya antes del verano.