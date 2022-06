Inicia feria del condado Alameda

Los animales, la música, las atracciones y los perros calientes regresan a Pleasanton el viernes para dar inicio a la Feria del Condado de Alameda 2022.

Se ofrece entrada gratuita el día de la inauguración hasta las 3 p.m. La feria está abierta desde el viernes hasta el 10 de julio y está abierta de 11 a. m. a 11 p. m. diariamente.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Un concierto de lanzamiento de la estrella de R&B Ginuwine comenzará a las 8 p.m.

El sábado se llevará a cabo una ronda clasificatoria para el famoso concurso de comer perritos calientes de Nathan. Es el único clasificatorio oficial en la costa oeste para el concurso que se lleva a cabo en Nueva York cada 4 de julio. Los tres primeros ganadores masculinos y femeninos serán invitados a la ronda final en Coney Island.

El sábado también verá el regreso de la carrera benéfica Sun's Out Fun's Out. Los participantes de todos los niveles pueden correr una milla en la histórica pista de carreras y recorrer el recinto ferial. Las ganancias se destinarán a beneficiar a la organización sin fines de lucro Sunflower Hill, que ayuda a adultos con discapacidades intelectuales y del desarrollo. La carrera comienza a las 9 a.m.

Brew Fest se llevará a cabo el sábado de 2 p.m. a las 5 p. m. El evento de degustación presenta cervezas únicas de más de 15 cervecerías.

La feria celebra el mes del orgullo con un festival "Fuera de la feria" el domingo.

Las carreras de cerdos, las películas familiares nocturnas, el John Madden Memorial Bus y la pizza Cheeto se sumarán a las festividades.

Esto marca el regreso al horario regular de verano de la feria. La feria de 2020 se canceló y la feria de 2021 se pospuso hasta octubre de ese año debido a la pandemia de COVID-19.