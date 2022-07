Infierno en el paraíso: venta de drogas, crímenes y ataques violentos en las calles de Tenderloin en San Francisco

Caminar por las calles del vecindario de Tenderloin en San Francisco se ha vuelto para muchos una tarea imposible entre la cantidad de indigentes, jeringas tiradas en las aceras y la violencia en general que se vive actualmente en el lugar.

“Todos los días tengo que llevarlos allá a la escuela, pero es un poquito feo porque está un montón de gente que tira droga y todo es eso, y a veces pasa mi esposa si me preocupa porque tiene que caminar tres cuadras y luego se tiene que ir a su trabajo y tiene que pasar por Tenderloin para ir a su trabajo”, afirmó Luis, su hijo asiste a una escuela en el vecindario.

Luis asegura que es difícil de entender la situación que se vive en el vecindario ya que está ubicado a pocas millas del Concilio de la ciudad.

“Imagínese la diferencia aquí, caminas dos cuadras y se ve la diferencia allá, todos inyectándose, vendiendo droga, la policía solo pasa nada, y nada más pasa”, aseguró Luis.

Según datos de la Policía de San Francisco, entre enero a julio de este año, se han reportado 1,269 crímenes en Tenderloin, un aumento del 17.3% en comparación con el año pasado.

Los crímenes más comunes son los hurtos con 673 reportes en lo que va del año y 198 asaltos.

A pesar de esto la alcaldesa London Breed invita a los turistas a visitar la ciudad.

“Le recomendamos a las personas que visiten San Francisco, desafortunadamente las personas están viendo videos en las redes sociales que están dando un mensaje equivocado”, aseguró Breed.

Darren Stallcup, es un joven integrante de la organización Tenderloin Live, y su labor es documentar la realidad de lo que se vive en esas calles.

“Nuestra meta es documentar el ambiente alrededor de nosotros, para inspirar cambios en nuestra ciudad, para concientizar a la comunidad de no usar drogas”, indicó Stallcup.

Así como muchos, este joven ha vivido en carne propia la inseguridad que se vive en el vecindario.

“A mi amigo lo balearon en la cara, a mí me han atacado, me han roto la puerta, me han robado”, dijo Stallcup. “La gente viene a San Francisco pensando que va ser un santuario pero en realidad es como el infierno de Dante, es caos, si caminan una cuadra hacia allá hay gente muriendo”.

Ryan Jack, amigo de Stallcup, vendía drogas en Tenderloin hace 13 años, pero al salir de una prisión federal comenzó a vivir en un edificio de transición.

Jack recordó que durante esos años se vendían seis tipos de drogas.

“Yo venía aquí a comprar Oxycontin, lo hice muchas veces, y eso es peligroso, primero porque uno no sabe cómo luce, solo lo hacía para alguien”, explicó Stallcup.

Sin embargo, el hombre afirma que ahora la droga que más se vende es el fentanilo.

“No solo la gente que vende la droga gana, también están los que le prestan dinero a los que la abusan o a los traficantes, hay unos que ni siquiera tocan la droga y hacen dinero”, dijo Jack.

Ryan dejó de vender drogas hace mucho años, pero a veces pasa por su antiguo vecindario y se encuentra con personas del pasado.

“Después de verlos por un tiempo, algunos desaparecen, y otro se envejecen muy rápido, lucen muy diferentes, y las chicas bonitas no tienen dientes por las drogas o por los abusos de sus proxenetas”, aseveró Jack.

Jack aseveró que la ciudad necesita tener un plan más concreto para combatir la crisis que actualmente se vive en Tenderloin.

“Necesitan recuperar el número de policías que perdieron, tienen que comenzar a vigilar las cuadras, el gobierno estatal tienen que cambiar algunas leyes, no deberían permitir el uso público de jeringas, antes estaba en pie una ordenanza que no permitía campar en las calles”, expresó Jack.