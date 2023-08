Incendio Clayton contenido en un 60%

Los bomberos han contenido el incendio Clayton en un 60 por ciento, el cual comenzó el miércoles por la tarde en las colinas de Mount Hamilton.

A pesar de que el fuego llegó cerca de las zonas de Via De La Vista y Three Springs, amenazando a al menos 30 viviendas, Calfire informó que no fue necesario emitir órdenes ni advertencia de evacuación

Ninguna estructura hasta este momento ha sufrido daños.