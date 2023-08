Víctor Alvarenga vive en San Francisco y consume crack. “Son mis problemas, mi familia. Hace desahogarte y peor cuando tienes depresión" compartió.

Estas historias se repiten por muchas partes de las calles de San Francisco

Y no son muchos los que dicen quieren salir del laberinto de las drogas

Uno de ellos es Martín Vallejo. Quien asegura que ha consumido metanfetaminas por cuatro años, y cuando se le preguntó por qué no recibía ayuda, su respuesta simplemente fue “No quiero".

Pero unos cuantos sí logran entrar en tratamiento y comenzar una vida sobria. Y para mantener esa sobriedad, San Francisco es ahora parte de un programa piloto estatal llamado Gestión de Contingencia

El cual abrió inscripciones el 17 de julio, en el Hospital General Zuckerberg de San Francisco.

Y aquellas personas que están sobrias y son aceptadas pueden ir y someterse a pruebas toxicológicas una o dos veces a la semana. Si éstas salen negativas, podran recibir una tarjeta de regalo de $10 para ser utilizado en comercios como Walmart.

Mark Cloutier, Consejero Delegado de la Organización Caminar, dijo que esto está comprobado que funciona. Incluso El Departamento de Asuntos de Veteranos lo ha aplicado con éxito en casos de gente que usó opioides y metanfetamina

Y esos $10 irán aumentando hasta poco más de $26, con un máximo de $599 al año.

El programa dura en total 24 semanas

El Departamento de Salud de California nos dijo en un comunicado que este es un método efectivo y económico que ayudará a los exadictos a seguir a flote.

Pero no todo el mundo está de acuerdo. Danny Martínez, padre de familia,

Pero este padre de familia no está de acuerdo con tal iniciativa "no me parece. Uno trabaja duro y casi no tiene nada y a ellos se los van a dar de la nada"

En tanto, el Condado Santa Clara es el próximo en la lista en implementar este programa.