Se reúnen a favor de la igualdad salarial de la mujer latina

“¿Qué harías tú con 46,603 dólares más al año?” Esa fue la pregunta por la que se reunieron en Santa Clara decenas de trabajadoras, líderes y emprendedoras mujeres este 8 de noviembre, día de la igualdad salarial para las mujeres latinas, minoría que sufre la mayor desigualdad salarial en el Área de la Bahía.

Según datos del Buró de Censos de Estados Unidos, en 2021 las mujeres latinas ganaron 46 centavos por cada dólar generado por un hombre blanco en un puesto similar.

Zulma Maciel, Directora de Equidad Racial en San José indicó que “esa comparación nos enseña que a lo largo de un año los hombres blancos ganan 46 mil dólares más en comparación con las mujeres latinas”.

Por lo tanto, una mujer latina tiene que trabajar 23 meses para lograr ganar lo que un hombre gana en 12 meses haciendo el mismo trabajo. Una desigualdad que mujeres inmigrantes sienten cada jornada laboral y que María Castellón sintió cuando llegó a Estados Unidos proveniente de México.

María es la fundadora y Presidenta de Bench-Tek Solutions, una empresa dedicada al diseño y manufactura de muebles especializados. “Cuando yo llegué aquí no hablaba inglés y empecé clases de inglés y al mismo tiempo trabajar, trabajé limpiando en una empresa de tecnología en el Área de la Bahía y enseguida me di cuenta de que no me estaban pagando lo que le pagaban a otras personas”.

Eso la llevó a abrirse paso por sí misma y fundar su propia compañía. Al cabo de 20 años Bench-Tek Solutions tiene ingresos millonarios y este jueves fueron anfitriones de la movilización por igualdad salarial para las latinas.

María se asegura cada día de que sus empleados tengan los beneficios y salarios que ella no tuvo al llegar a este país, empezando por el seguro médico, plan de retiro, vacaciones y un salario mejor que el que recibían “Empezamos haciendo la diferencia en nuestras pequeñas empresas” dijo.

Por su parte, Gabriela Chávez López, Directora Ejecutiva de la Coalición de Latinas de Silicon Valley hizo un llamado a jefes, políticos y agentes de cambio: “Mismo salario por el mismo trabajo”.