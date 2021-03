Iglesia: vacuna Johnson & Johnson tiene riesgos morales

La iglesia católica está haciendo un llamado a las personas para que, si pueden elegir cuál vacuna administrarse, eviten colocarse la producida por Johnson & Johnson al cuestionar la ética con la que las dosis fueron fabricadas.

El Presidente del Comité de Actividades Pro-Vida de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos aseguró que la vacuna Johnson & Johnson “plantea interrogantes sobre la permisibilidad moral del uso se vacunas desarrolladas, probadas y o producidas con la ayuda de líneas celulares derivadas del aborto”

Según la iglesia estas acciones generan preocupaciones morales adicionales.

Feligreses han reaccionado a estas declaraciones asegurando que no se colocaran la vacuna de esta empresa.

“Para mí no porque es algo que no es natural y a parte los fetos vienen con células madre y no se sabe lo que pueden hacer”, aseguró Juan José Vazquez.

El padre Jesús Nieto Ruiz de la iglesia Nuestra Señora del Rosario en San José, aseguró que apoya el mensaje del papa Francisco quien en enero anunció que es importante que la población se vacune.

"La moralidad está en que la persona para poner un fin a esta pandemia pues se vacune no solo por cuestión de su propia salud sino de las demás personas", indicó el clérigo.

Es importante resaltar que la iglesia aseguró que no le están diciendo a las personas que no se vacunen, por el contrario lo que piden es que si los feligreses pueden elegir cuál vacuna ponerse, tomar la que menos conexión con las líneas celulares derivadas del aborto tenga.

Por su parte, Johnson & Johnson indicó a través de un comunicado que no hay tejido de feto en su vacuna contra el COVID-19 y y añadieron que pueden fabricar cientos de millones de dosis utilizando su sistema de línea celular que les permite la producción rápida de nuevas vacunas virales para combatir muchas de las enfermedades más peligrosas e infecciosas.