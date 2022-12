Huelga de trabajadores académicos de la UC trae estrés a estudiantes de pregrado

A un mes de la huelga más grande del país relacionada con la educación superior, el paro laboral de los trabajadores académicos de la Universidad de California en 10 campus está causando estrés a muchos estudiantes que enfrentan clases canceladas, sin nadie que responda sus preguntas e incertidumbre sobre cómo serán calificados a medida que terminen el año.

Unos 48,000 empleados estudiantes abandonaron el trabajo el 14 de noviembre para exigir salarios más altos y mejores beneficios. Los empleados dicen que no les quedó más remedio que hacer huelga para exigir el aumento de los salarios necesarios para mantenerse al día con los alquileres altísimos en ciudades como Berkeley, San Diego y Los Ángeles.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

Muchos estudiantes de la Universidad de California temen que la huelga se extienda hasta bien entrado el próximo año, lo que interrumpiría sus planes para postularse a programas de grado.

La estudiante de segundo año de la Universidad de California, Berkeley, Jana Nassar, dijo que cree que los trabajadores académicos deberían estar mejor pagados, pero está cada vez más preocupada a medida que continúa la huelga. Ella contaba con sesiones de revisión final con su instructor de posgrado para una de sus clases de economía antes de tomar el examen final la próxima semana. Pero ahora, la joven de 18 años dijo que esa no es una opción.

Antes de la huelga, dijo que asistía a conferencias para esa clase tres veces por semana y dos sesiones de discusión con el instructor de estudiantes de posgrado. Ella debe completar la clase antes de graduarse de economía el próximo año.

“Esto es lo más difícil que he estudiado en todos mis semestres aquí, y me siento menos preparada”, dijo. “Es realmente desalentador saber que podría tener que graduarme tarde o tal vez no me podré graduar de economía y tendré que elegir otra especialidad”.

Jonathan Mackris, quien está cursando un doctorado en cine y medios en UC Berkeley, dijo que enseña una clase de pregrado sobre historia del cine mudo, pero que a menudo debe asumir otros trabajos, como calificar trabajos o enseñar lectura y composición.

Dijo que gana $2,100 al mes y paga $1,870 por un estudio cerca del campus. Su arrendador le dijo recientemente que su renta aumentará a $1,950.

“Paso por fases en las que a veces me despierto como a las dos de la mañana y estoy muy estresado por eso”, dijo.

Las unidades de negociación dicen que están exigiendo que la universidad acepte un pago que sacará a los trabajadores de la "carga de la renta", que el gobierno federal define como tener que pagar al menos un tercio de su salario para la renta.

Los estudiantes trabajadores también exigen cuidado de niños, no más matrículas suplementarias para estudiantes internacionales y una mejor protección contra el acoso en el lugar de trabajo, especialmente para los investigadores científicos que pueden verse obligados a trabajar largas horas durante la noche y los fines de semana.

La universidad dijo que ha propuesto salarios para aquellos que trabajan a tiempo parcial en un rango de $ 47,000 a $ 75,000 para octubre de 2024. Esas cantidades incluyen la universidad que cubre la matrícula y las tarifas, y la compensación real para los trabajadores académicos oscilaría entre $ 29,000 y $ 49,000. El sindicato ha propuesto un salario mínimo de $43,000.

Queda por ver cuáles serán los efectos de la interrupción en los estudiantes universitarios de la UC cuya educación ya había estado en desorden debido a la pandemia. Pero para Nassar, que no está segura de poder graduarse de economía, el efecto parece duradero.

“Es como un punto de quiebre”, dijo. "Probablemente nos afectará por el resto de nuestras carreras universitarias".

___

El periodista de Associated Press Collin Binkley contribuyó desde Washington.