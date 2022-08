Miles de empleados de Kaiser Permanente se declaran en huelga en el Área de la Bahía

Más de 2000 profesionales de la salud mental de Kaiser Permanente en el norte de California y el Valle Central están listos para comenzar lo que los organizadores llaman una "huelga abierta" el lunes por la mañana.

Las negociaciones que involucraron a gerentes y psicólogos, trabajadores sociales, terapeutas matrimoniales y familiares y consejeros de dependencia química terminaron sin resolución el sábado.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud dijo en un comunicado el domingo que Kaiser rechazó las "propuestas sindicales para aumentar la dotación de personal y poner fin a las esperas peligrosamente largas para las citas de terapia de salud mental".

Los empleados protestarán desde las 6:00 a. m., hasta a 2:00 p. m., el lunes en las instalaciones de Kaiser en San Francisco, San José, Sacramento y Fresno.

El sindicato dijo que durante las negociaciones del viernes y sábado, los médicos aceptaron una oferta salarial de la gerencia, pero Kaiser rechazó una propuesta que incluía disposiciones destinadas a aumentar la dotación de personal y reducir los tiempos de espera para las citas.

“Les hemos estado diciendo a los ejecutivos de Kaiser desde el primer día que no se trata de dinero”, dijo Jennifer Browning, trabajadora social de Kaiser en Roseville y parte del equipo de negociación del sindicato. "Se trata de nuestra integridad profesional y nuestra capacidad para brindar atención que ayude a los pacientes a mejorar".

Kaiser emitió un comunicado el domingo, diciendo que a pesar de la próxima huelga, tienen planes para satisfacer las necesidades de los pacientes. Deb Catsavas, vicepresidente sénior de recursos humanos de Kaiser en el norte de California, dijo que hay dos problemas principales.

"Uno son los aumentos salariales y el otro es la demanda del sindicato de aumentar el tiempo que los terapeutas dedican a tareas que no sean ver a los pacientes", dijo Catsavas. "La función principal, y la necesidad esencial, de nuestros terapeutas es brindar atención de salud mental y tratar a nuestros pacientes. El problema restante que se está negociando con NUHW es la cantidad de tiempo que los terapeutas dedican a tareas administrativas como documentación, planificación y otras actividades de oficina en lugar de que tratar directamente a los pacientes.

"En reconocimiento de las preocupaciones y prioridades de nuestros terapeutas, hemos propuesto un aumento en el tiempo programado asignado a las tareas administrativas, pero el sindicato exige aún más tiempo administrativo".

Catsavas dijo que Kaiser llegó recientemente a un acuerdo con el mismo sindicato en el sur de California para 1900 profesionales de la salud mental.

Kaiser dijo que algunos médicos permanecerán en el trabajo y ha ampliado su red de "proveedores comunitarios de alta calidad y continuará priorizando la atención de urgencia y emergencia". Algunas citas no urgentes pueden necesitar ser reprogramadas y los pacientes cuyas citas pueden verse afectadas serán contactados directamente antes de la fecha de la cita.

El sindicato dijo que la ley estatal requiere que Kaiser pague los servicios fuera de la red si no puede proporcionar citas urgentes de salud mental dentro de las 48 horas, y citas no urgentes dentro de los 10 días hábiles, a menos que el terapeuta determine que una espera más larga no sería posible. perjudicial para la salud del paciente.

El domingo, los médicos de salud mental de Kaiser del Área de la Bahía se estaban preparando e hicieron pancartas para la huelga.

“Ver personas que son suicidas, que tienen depresión, que están ansiosas, que tienen traumas realmente malos. Verlos una vez cada dos meses no es suficiente”, dijo Kathy Ray, una trabajadora social clínica con licencia de Kaiser.

La huelga inminente ya está teniendo un impacto en los pacientes.

“Tenía una cita programada para mañana lunes. Y el jueves recibí una llamada telefónica diciendo que mi cita había sido cancelada”, dijo Laura Gamble, residente de Walnut Creek.

Gamble dijo que Kaiser no le dio otras opciones después de cancelar la cita con su psicólogo.

"Para una persona como yo, como muchos de nosotros que tenemos problemas de ansiedad y depresión, supongo que depende de quién seas, confío en esta persona para que me mantenga en marcha. Es como volar sin un paracaídas", dijo.

A pesar de que Kaiser dijo que contrató a casi 200 nuevos médicos de salud mental para satisfacer la demanda, el psicólogo infantil Alexis Petrakis dijo que los médicos todavía están abrumados.

“Nuestros casos son impracticables. Son insostenibles y es principalmente por eso que la gente se va. Hemos perdido alrededor del 17% de nuestra afiliación sindical en el último año”, dijo.