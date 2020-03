Hoteles podrían ser utilizados para dar refugio a desamparados durante pandemia en San Francisco

Supervisores de la ciudad anunciaron el lunes un plan para utilizar los hoteles que tengan habitaciones vacantes como refugio para personas desamparadas en un esfuerzo por mitigar la propagación del coronavirus en San Francisco.

"Estamos imaginando formas de protegernos unos a otros que no hubieran sido posibles hace dos semanas porque esta pandemia nos hizo darnos cuenta de que nuestro bienestar individual está conectado con el del todo. Si tenemos habitaciones de hotel vacías y alguien no tiene un hogar donde refugiarse, debemos prestarles la habitación. Esto no es solo lo que los médicos nos dicen que es la mejor manera de proteger la seguridad pública, es el sentido común ", dijo la supervisora ​​Hillary Ronen.

Autoridades indicaron, que es de suma importancia, proveer habitaciones privadas a personas que se encuentran en refugios o en campamentos en las calles de la ciudad.

Supervisores afirmaron que actualmente el refugio más grande de la ciudad alberga a 340 personas que duermen bajo un espacio cerrado, lo que podría ser un riesgo ante la pandemia que actualmente se vive en la región.

“Es peligroso e imprudente dejar a miles de personas en nuestra ciudad en las calles o en refugios colectivos donde sabemos que el virus puede propagarse rápidamente. Los hoteles están aumentando, los trabajadores están aumentando, nuestra ciudad puede intensificar y asegurar las miles de habitaciones de hotel necesarias para los socorristas, las personas que pudieron haber estado expuestas al COVID-19 y las personas que no están alojadas. Cada segundo, cada hora es importante, seamos proactivos y preventivos y llevemos a las personas sin hogar al interior ahora, los mantendrá sanos y a todos sanos ", dijo el Supervisor Matt Haney.

Actualmente hay alrededor de 33 mil habitaciones de hotel vacantes en la ciudad, de acuerdo a los supervisores.