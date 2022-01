Hospitales serán multados con $10,000 diarios si no proporcionan pruebas de COVID-19 a sus pacientes en San Francisco

Mientras San Francisco continúa enfrentando un aumento de casos de COVID-19 en las últimas semanas, la alcaldesa London Breed anunció el martes una nueva orden que requerirá que los hospitales y los grandes sistemas de atención médica le demuestren a la ciudad que están satisfaciendo las necesidades de pruebas de los pacientes de manera oportuna.

La nueva orden de la alcaldía, que entra en vigencia el miércoles, requiere que los sistemas de salud proporcionen documentación dos veces por semana que demuestren que están siguiendo una orden de la ciudad aprobada en agosto de 2021 al proporcionar pruebas a los pacientes bajo su cuidado con síntomas o personas que hayan estado en contacto cercano con una persona contagiada con el virus dentro de las 24 horas de una solicitud. Si no lo hacen, los hospitales y los sistemas de salud podrían enfrentar multas de hasta $10,000 por día.

"Para satisfacer la demanda actual, necesitamos más de nuestros socios privados de atención médica", dijo Breed en una sesión informativa el martes con otros funcionarios de la ciudad.

El Dr. Grant Colfax, director del Departamento de Salud Pública de la ciudad, dijo que la ciudad está experimentando una cantidad sin precedentes de casos de COVID-19 y una mayor demanda de pruebas gracias a la nueva variante Ómicron que ha demostrado ser más contagiosa que las variantes anteriores del virus.

Una de cada cinco pruebas administradas en la ciudad en este momento está dando positivo, dijo Colfax. Señaló que el número de hospitalizaciones no ha aumentado tan drásticamente debido a la alta tasa de vacunación en la ciudad y dijo que la "gran mayoría" de los hospitalizados no están vacunados o no han recibido su vacuna de refuerzo.

"Estamos en medio de lo peor de este aumento de Ómicron", dijo, pero agregó que "tenemos motivos para creer, según datos de otras partes del mundo, que pronto podríamos estar dando un giro".

Los funcionarios de la ciudad también dijeron el martes que están brindando más apoyo al Distrito Escolar Unificado de San Francisco, que ha enfrentado escasez de personal después de las vacaciones de invierno debido a que los maestros y otros empleados están enfermos.

La ciudad proporcionará 500,000 mascarillas quirúrgicas para los estudiantes, 150,000 mascarillas KN95 para el personal y 1,000 pruebas rápidas para que los educadores las usen después de la cuarentena y antes de regresar al aula.

El superintendente del SFUSD, Vincent Matthews, dijo que, para fines de esta semana, todos los estudiantes y maestros en un salón de clases del distrito tendrán una prueba COVID-19 para llevar a casa.

Breed y otros funcionarios de la ciudad dijeron que no planean restricciones adicionales para los residentes por el momento, y dijeron que una prioridad principal es mantener abiertas las escuelas en San Francisco.

Para más información sobre las pruebas en el distrito escolar haz clic aquí.