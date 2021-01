Hospital Good Samaritan será sancionado por administrar la vacuna a maestros de Los Gatos

Se plantearon preguntas el viernes sobre 67 maestros en un pequeño distrito escolar del sur de la Bahía que recibieron sus primeras inyecciones de la vacuna contra COVID-19 antes de lo esperado.

Los maestros y el personal de apoyo del Distrito Escolar Unificado de Los Gatos recibieron un correo electrónico inusual de su superintendente a principios de semana.

Paul Johnson le dijo a su personal que el Hospital Good Samaritan les administrarías las vacunas. Todo lo que tenían que hacer era seguir un enlace en el sitio web del hospital para registrarse.

Era inusual porque en este momento, el condado Santa Clara todavía está vacunando en su mayoría solo a personas mayores de 75 años y más, y los maestros aún no están listos para las vacunas.

En el correo electrónico, el superintendente escribió: "Mencionaron que nuestra amabilidad el año pasado no fue olvidada y cuánto la apreciaron".

Estaba hablando de la recaudación de fondos "Feed Our Heroes" del distrito escolar que organizaron al comienzo de la pandemia el año pasado.

"Hasta ahora, este esfuerzo ha recaudado más de $ 60,000 y está proporcionando miles de comidas a los trabajadores de la salud que luchan contra el COVID-19 en la primera línea", dijo Johnson en un video escolar en mayo de 2019.

En una declaración escrita el viernes, Johnson no mencionó esa recaudación de fondos. Simplemente escribió que entendía que el Hospital Good Samaritan había aprobado las vacunas para el siguiente nivel, que incluye a los maestros.

Un portavoz del hospital le dijo a NBC Bay Area que en algún momento a principios de esta semana, el personal de su clínica de vacunación contra el COVID-19 notó que tenían un exceso de vacuna en un día en particular, por lo que se comunicaron con el distrito escolar para ver si sus maestros podían obtener la vacuna.

La portavoz Sarah Sherwood dijo que el día que los maestros recibieron sus vacunas, el hospital tenía 180 dosis listas. Pero solo 115 personas se habían inscrito. Entonces, invitaron a los educadores de las escuelas sindicales Los Gatos a llenar los espacios.

"No hubo una planificación preventiva de nuestra parte", dijo Sherwood cuando se le preguntó por qué ese distrito escolar en particular. "Solo queríamos asegurarnos de que se estaba usando la vacuna, y que no nos sentamos en las vacunas, y que todos los que podrían recibir una vacuna podrían hacerlo ".

El Departamento de Salud del condado Santa Clara está investigando esto para ver si se siguieron todos los protocolos.

"Creo que los maestros deberían estar bastante arriba en la lista de prioridades", dijo Mark Richard, residente de Los Gatos.

Otra residente de Los Gatos, Archna Haylock dijo: "Para mí, creo que los maestros son más importantes. Creo que mis padres pueden quedarse en casa y tener suficiente control para aislarse".

Vale la pena señalar que el distrito actualmente no ofrece clases en persona.