Horror y heroísmo marcan tiroteo mortal en instalaciones del VTA en San José

Taptejdeep Singh murió tratando de salvar a otros de un pistolero, mientras que Kirk Bertolet vio a algunos de sus compañeros de trabajo dar el último suspiro.

Amigos, familiares y sobrevivientes lloraron después de que nueve hombres murieron esta semana cuando un compañero de trabajo descontento que transportaba una bolsa de lona llena de armas y municiones abrió fuego el centro de mantenimiento del VTA en San José, aparentemente eligiendo sus objetivos y perdonándole la vida a otros.

Samuel Cassidy, de 57 años, se apuntó a sí mismo el miércoles por la mañana cuando los agentes del alguacil se apresuraron a entrar en la Autoridad de Transporte del Valle de Santa Clara.

Investigadores aún intentan descifrar qué podría haber provocado a Cassidy, quien durante años aparentemente guardó rencor contra el lugar de trabajo que detestaba.

Las víctimas fueron identificadas como Alex Ward Fritch, de 49 años; Paul Delacruz Megia, de 42 años; Taptejdeep Singh, de 36 años; Adrian Balleza, de 29 años ; José Dejesus Hernández, de 35 años ; Timothy Michael Romo, de 49 años; Michael Joseph Rudometkin, de 40 años; Abdolvahab Alaghmandan, de 63 años; y Lars Kepler Lane, de 63 años.

El ataque de unos minutos estuvo marcado tanto por el horror como por el heroísmo.

Singh, padre de un hijo de 3 años y una hija de 1 año, estaba en un turno temprano como operador de tren ligero cuando comenzó el tiroteo.

Llamó a otro empleado de tránsito para advertirle, diciendo que necesitaba salir o esconderse.

"Por lo que he escuchado, pasó los últimos momentos de su vida asegurándose de que otros, en el edificio y en otros lugares, pudieran mantenerse a salvo", dijo su compañero de trabajo Sukhvir Singh, quien no es pariente de Taptejdeep Singh.

El hermano de Singh, Bagga Singh, dijo que supo que su hermano "puso a una dama en una sala de control para que se escondiera", informó el San Jose Mercury News. "La salvó y bajó corriendo las escaleras".

Jesús Hernández Tercero quería hacer una carrera en el VTA tal y como lo hizo su padre.

El cuñado de Singh, P.J. Bath, dijo que Singh murió después de encontrarse con el pistolero en una escalera.

"Supongo que estaba en el camino", dijo Bath al periódico.

Kirk Bertolet, de 64 años, recién comenzaba su turno cuando se escucharon disparos y gritos. Mientras él y sus compañeros de trabajo lanzaban una mesa frente a su puerta, Bertolet llamó al centro de control.

Luego se hizo el silencio.

Con cautela, Bertolet salió de la oficina atrincherada, esperando poder ofrecer primeros auxilios. No pudo.

Bertolet, un trabajador de mantenimiento de señales que trabajaba en una unidad separada de Cassidy, dijo que está convencido de que Cassidy apuntó a sus víctimas porque no lastimó a algunas personas que encontró.

“Estaba enojado con ciertas personas. Estaba enojado y se vengó de personas muy específicas. Le disparó a la gente. Dejó que otros vivieran”, dijo. "Fue muy personal".

Glenn Hendricks, presidente de la junta directiva de VTA, dijo que no tenía información sobre las tensiones entre Cassidy y los compañeros de trabajo a los que disparó.

Cassidy disparó un total de 39 balas. Las imágenes de la cámara lo mostraron caminando tranquilamente de un edificio a otro con su bolsa de lona para completar la matanza, dijeron las autoridades.

“Nos parece en este punto que le dijo a una de las personas allí: 'No voy a dispararle'”, dijo Laurie Smith, alguacil del condado Santa Clara. “Y luego disparó a otras personas. Así que imagino que hubo algún tipo de pensamiento sobre a quién quería fotografiar ".

La ex esposa de Cassidy dijo que él había hablado de matar gente en el trabajo hace más de una década. Cecilia Nelms dijo a The Associated Press que solía llegar a casa del trabajo resentido y enojado por lo que percibía como asignaciones injustas.

El atacante habló que odiaba su lugar de trabajo cuando los agentes de aduanas lo detuvieron después de un viaje a Filipinas en 2016, dijo un funcionario de la administración de Biden a The Associated Press.

Un memorando del Departamento de Seguridad Nacional dijo que Cassidy también tenía notas sobre cómo odiaba a la Autoridad de Transporte del Valle, según el funcionario. El funcionario vio el memorando y detalló su contenido a la AP, pero no estaba autorizado a hablar públicamente sobre la investigación en curso.

El Wall Street Journal informó por primera vez sobre el memo.

No dice por qué lo detuvieron los funcionarios de aduanas. Dijo que tenía libros sobre "terrorismo, miedo y manifiestos", pero cuando le preguntaron si tenía problemas con la gente en el trabajo, dijo que no. El memorando señala que Cassidy tenía "antecedentes penales menores", citando un arresto en 1983 en San José y cargos de "obstrucción menor / resistencia a un agente del orden público".

Vecinos, conocidos y una exnovia lo describieron como una persona solitaria, antipático y propenso a veces a ataques de ira.

Los documentos muestran que había trabajado en la autoridad de tránsito desde al menos 2012. Bertolet dijo que Cassidy trabajaba regularmente con las víctimas, pero que siempre parecía un extraño y tal vez no podía soportar el humor áspero de sus colegas.

“Él nunca estuvo en el grupo. Nunca fue aceptado por nadie allí. Siempre fue ese tipo que nunca participó en nada de lo que la gente estaba haciendo ”, dijo Bertolet.

“Conozco a algunos de esos tipos, seguirán bromeando contigo y seguirán fatidiándote sobre cosas. Y si tienes la piel delgada y no puedes soportarlo ... veo que esa es la causa principal de lo que está sucediendo ", dijo Bertolet.

Funcionarios del alguacil dijeron que las tres pistolas de 9 mm que Cassidy llevó al patio de trenes parecen ser legales. Las autoridades aún no saben cómo los obtuvo.

También tenía 32 cargadores de alta capacidad, algunos con 12 rondas. En California, es ilegal comprar cargadores que tienen más de 10 rondas. Sin embargo, si Cassidy los obtuvo antes del 1 de enero de 2000, se le habría permitido tenerlos a menos que se le prohibiera poseer armas de fuego.

El alguacil dijo que las autoridades encontraron explosivos en la casa del pistolero, donde los investigadores creen que había configurado un temporizador o un dispositivo de combustión lenta para que ocurriera un incendio al mismo tiempo que el tiroteo. Las llamas se informaron minutos después de que llegaran las primeras llamadas al 911 desde las instalaciones ferroviarias.