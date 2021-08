Hombre muere tras ser arrollado por conductor que se dio a la fuga en San José

La policía investiga la muerte de un hombre que fue arrollado mientras cruzaba la calle el domingo en San José.

El accidente ocurrió a las 12:53 a.m., en el área de Rigoletto Drive y Brahms Avenue.

Autoridades informaron que el auto viajaba en dirección oeste de Rigoletto Drive cuando impactó a la víctima. El hombre no utilizó el cruce peatonal.

La víctima murió en el lugar, mientras que el conductor se dio a la fuga tras el accidente.

Vecinos del lugar aseguraron que el área es peligrosa porque los conductores no respetan las señales de tránsito.

“Sí está peligrosa esta área, no por la violencia sino porque no respetan los señalamientos de tráfico, hay poco control vial y poca luz por eso yo creo que no ven las señales de pare”, indicó un residente que prefirió no ser identificado.

Oficiales indicaron que el sospechoso conduce un auto sedan, marca Acura TSX de cuatro puertas. El vehículo podría tener daños en la parte delantera por el choque.

Si tienes información sobre el accidente comunícate con las autoridades al (408) 277-4654.