Hombre arrestado por presuntamente incitar a su perro a atacar a oficiales en San Mateo

Un hombre, de 30 años, fue acusado de dos cargos de agresión por supuestamente liberar a su agresivo perro para que atacara a agentes de policía afuera de una casa en East Palo Alto el fin de semana pasado, lo que los llevó a abrir fuego contra el perro, dijeron el miércoles los fiscales del condado San Mateo.

Antonio Sotelo-Lozano fue arrestado luego de la interacción que comenzó alrededor de las 8:00 p.m., cuando su madre llamó al 911 después de que Sotelo-Lozano supuestamente estaba borracho y se cayó en su casa, lo que le provocó sangrado y moretones en la cara, según la Oficina del Fiscal de Distrito del condado.

Cuando los oficiales respondieron a la casa, Sotelo-Lozano supuestamente les gritó que salieran de su propiedad y llamó a su perro de raza pitbull llamado Raider para que viniera desde la parte trasera de la casa. El perro llegó al patio lateral y los dos oficiales le advirtieron que no lo soltara, pero él abrió la puerta lateral para permitir que el perro los embistiera, dijeron los fiscales.

Los oficiales dispararon al perro dos veces para que retrocediera. Los disparos no alcanzaron al animal ni a ninguna persona, y Sotelo-Lozano fue arrestado después de un forcejeo, dijeron los fiscales.

Comandante de la policía de East Palo Alto, Dave Carson dijo que el perro fue retenido después del arresto.

Sotelo-Lozano hizo su aparición inicial en la corte el martes para enfrentar los cargos de asalto, pero no se declaró culpable y el Programa de Defensores Privados del condado fue asignado para representarlo, según la Oficina del Fiscal de Distrito.

Tiene cinco condenas anteriores, incluidas tres por robos, y estaba en libertad condicional en el momento de su arresto. Permanece bajo custodia sin fianza y está programado para regresar a la corte la próxima semana, dijeron los fiscales.

