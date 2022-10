Joven hispano de la Bahía personifica a uno de los Dinos en la serie Selena de Netflix

Un joven hispano ha probado que cuando uno quiere y se esfuerza puede conseguir cualquier cosa que se proponga, incluso participar en una importante serie de Netflix.

Esa es la historia de Carlos Alfredo Jr., un joven del Área de la Bahía, que está viviendo el sueño de su vida al poder personificar a Joe Ojeda, uno de los Dinos, en la serie de Selena.

“Yo siempre desde muy niño mi mamá y papá me enseñaron que los sueños son posibles y se hacen realidad”, aseguró.

Aunque suene increíble, gracias a su constancia Carlos logró abrirse paso en la meca del entretenimiento.

“Desde ese entonces mi vida cambió, mis papás vieron que no estaba tan loco y es algo que va a ser increíble el resto de mi vida”, explicó.

Sin embargo, su historia va mucho más allá y se remonta varios años. Sus ganas de expresar su arte lo convirtieron en una máquina creativa que se manifiesta a través de la música y el canto además de la actuación.

“Yo pienso que la actuación nació de no poder expresarme de niño. Era una persona muy tímida, tenía mucho acné, estaba chaparrito, me hacían bullying”, aseguró.

Pero esas circunstancias no hicieron que Carlos se rindiera, al contrario, hoy recuerda con nostalgia sus años de estudios en la preparatoria Will C. Wood, una nostalgia que lo llevó a componer una canción.

Participar en la serie de Selena, asegura que hasta de la misma reina del Tex-Mex recibió la inspiración.

“Selena se apareció en uno de mis sueños y me dio una melodía y dentro de una hora escribí reina de la luna que le compuse a Selena”, aseveró.

Con su talento incluso de ha ganado el apoyo de quien fuera esposo de Selena, Chris Pérez y el original Joe Ojeda.

“Incluso acabo de ir a Texas a tocar un show con él y es algo que nunca me lo esperaba”, dijo.

Carlos es un joven soñador que anhela conquistar al mundo. Además, espera que su historia pueda servir de motivación para cualquier adolescente que pase por una situación difícil o dude de sus capacidades.