Hispano recupera miles de dólares tras fraude relacionado con el beneficio de desempleo

Desde hace un año, Ezequiel Zamora ha recibido sin problemas el beneficio de desempleo, sin embargo, hace un mes descubrió que se hicieron varios retiros de miles de dólares de su cuenta del Bank of America.

“En la computadora descubrí que habían retiros de mil dólares, los cuales no había hecho. Ellos sacaron $5,940 y esto me quedó $302”, aseguró Ezequiel.

La cuenta de Ezequiel fue abierta por el estado para que pudiese recibir el beneficio del desempleo.

Frustrado ante lo ocurrido, contactó al banco donde lo remitieron al Departamento de Empleo de California (EDD, por sus siglas en inglés), sin embargo, no obtuvo respuesta.

A través de un correo electrónico, el EDD le informó a Telemundo 48 que es el banco el encargado de resolver la situación, pero dejaron claro que en ningún momento realizaron retiros de dinero de la cuenta de Ezequiel.

Un representante del banco se comunicó con Telemundo 48 pidiendo que se contactara a Ezequiel. Al llamarlo, el desesperado hombre aseguró que los $6,352 que le fueron retirados de su cuenta fueron reintegrados.

El banco reembolsó el dinero luego de determinar actividad fraudulenta en la cuenta bancaria.

El asambleísta de California, David Chiu dijo que este caso no es aislado, y que hay miles de víctimas de fraude relacionado al dinero que la Oficina del Desempleo decididió distribuir a través de cuentas de débito con el Bank of America.

“No sé qué paso, porque el Bank of America no ha sido claro, lo que, sí sabemos, es que el Banco no le puso a estas tarjetas, los chips contra fraude que desde hace 5 años son estándar en la industria para una tarjeta típica de débito, o crédito”, aseguró Chui.

El asambleísta explicó que los legisladores votarán para que el estado no renueve el contrato con el banco para pagar los beneficios de desempleo.