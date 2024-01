Hispana deja un importante legado al trabajar durante décadas por la comunidad de San Leandro

Rose Padilla Johnson, presidenta de Davis Street Community Center, ha pasado tres décadas abogando y buscando ayuda para las familias más necesitadas de San Leandro y aunque está próxima a jubilarse ha dejado un gran legado en la comunidad.

Davis Street Community Center es una organización que comenzó con poco presupuesto y personal, pero Rose la convirtió en el mayor proveedor de servicios de apoyo familiar en la ciudad.

“A mí no me da pena pedir dinero para los proyectos y para ayudar a las personas de bajos ingresos, no me da pena nada”, aseguró Rose.

Con esa determinación ahora brindan alimentos, vestuario, servicio médico y dental, cuidado infantil y oportunidades para las familias más necesitadas.

Familias como las de Eufemia Rodríguez quien se ha beneficiado de la organización durante los últimos 8 años.

“Le ayudan con comida, con ropa, y le ayudan a veces hasta llenar documentos como para el Medical y todo eso”, aseguró Eufemia.

Esas necesidades son las que Rose sacó a la luz puesto que de sus padres mexicanos dice aprendió el valor de brindar una mano amiga siempre.

“Es que nosotros crecimos siempre pensando que teníamos muchos tíos y primos porque llegaba gente y se estaban en la casa de mis papás, y hasta que estaba en high school me di cuenta de que no eran tíos, que eran personas que mis papás ayudaban que llegaban sin documentos”, explico Rose.

Sus más de tres décadas de servicio no han pasado desapercibidas, múltiples reconocimientos llenan una pared que habla del valor que ella ha generado en su comunidad.

“Para mí esos momentos cuando regresan las personas que ayudamos no a dar gracias necesariamente, pero para ver que sí les cambiamos la vida un poco, sí les mejoramos la vida un poco”, dijo Rose.

Aunque se retira de su puesto de presidenta, se quedará abogando por la comunidad con otros proyectos y agradece el apoyo que también ella ha recibido.

“Todo lo que hemos hecho, porque yo no lo hice sola, fuimos un equipo”, enfatizó Rose.