Hispana se convierte en directora de la escuela en la que estudió hace más de 20 años en Oakland

Nidya Baez nunca se imaginó que sería quien manejaría la escuela secundaria en la que estudió hace más de 20 años en Oakland.

A los 13 años, fue estudiante de la preparatoria Fremont, de la que guarda muchos recuerdos de su época.

“Todo lo que es ahora el estacionamiento eran salones y ya estaban podridos para el tiempo que los quitaron”, contó Nidya.

Una de las cosas que la llena más de orgullo es la remodelación del campo de fútbol americano que ahora cuenta con la yarda 50.

“No, nunca jugamos un juego aquí de fútbol americano, teníamos 84 yardas, no teníamos una cancha completa”, recordó.

Pero lo que más emoción le da es el mensaje que transmite a sus estudiantes con este logro.

“Bien orgullosa porque los estudiantes pueden disfrutar de algo que se merecen, ellos merecen jugar en una cancha como esta”, afirmó.

Con este profundo convencimiento de cómo se puede ser agente de cambio social, fue que Nidya fue elegida como la nueva rectora de la que fuera su preparatoria, algo que nunca pensó que llegaría a ser.

“Yo pensé ´voy a ser algún tipo de empresaria´”, explicó.

Nidya ingresó a la Universidad de Berkeley a estudiar negocios, pero se dio cuenta que el mundo corporativo no era su camino, y que la exclusión no era un mito.

“Cuando había oportunidad de hacer grupos pequeños, no querían compartir notas con uno, no se querían sentarse con uno, y para mí fue, yo no quiero estar en este salón”, indicó.

Por esa razón, se cambió a estudios latinoamericanos, manteniendo siempre lazos con la escuela, pues ayudaba a los jóvenes en programas de liderazgo. Luego, Nidya se hizo maestra y después de 6 años como subdirectora, fue nombrada como directora general.

“Yo vi mucha falta de respeto a la gente, adultos en esta escuela les dijeron que no iban a ser nadie en la vida, que para qué venían a la escuela si nada más venían a gastar tiempo, eso lo que era Fremont, nunca vamos a volver a ser”, aseveró.

Con la visión de que los estudiantes tienen voz y voto, y no solo los adultos y maestros, Nidya sueña en grande.