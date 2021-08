Hispana ofrece herramientas a padres de familia para ayudarlos en la educación de sus hijos

Cuando Tamara Centeno llegó a EEUU procedente de México no sabía hablar inglés, lo que creó una barrera para entender el sistema educativo en el que sus hijos se encontraban.

“Yo fui maestra por muchos años en México, así que cuando llegué acá por supuesto que me quería involucrar en la educación de mis hijos, pero no podía, primero porque no sabía nada de inglés y segundo porque no entendía el sistema de este país”, afirmó.

Sin embargo, esto no la detuvo y poco a poco fue aprendiendo y con la ayuda del grupo “Alcance”, del distrito escolar de Alameda, asesora y motiva a padres hispanos.

“Siento una gran responsabilidad en ayudar a otros padres a entender este sistema porque no es fácil, no es fácil para uno como inmigrante poder lograr encontrar las herramientas necesarias para ayudar a tus hijos”, indicó Centeno.

Tamara no solo ayuda a los padres a aprender a navegar el sistema académico, dependiendo de la necesidad de las familias, les proveen diversos recursos y además, crean una conexión entre los padres para continuar aclarando dudas.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

“Tenemos varios talleres en donde les explicamos como trabaja el sistema escolar como preguntar sobre las Calificaciones de sus hijos, como mejorar su comunicación con los maestros”, explicó Tamara.

Las familias pueden conectarse a las juntas virtualmente y se pueden comunicar por Whatsapp o Facebook.

“Yo hubiera querido que alguien me ayudara o me diera la mano cuando mis hijos pequeños, yo la verdad estaba súper perdida, no entendía nada del distrito de las escuelas, así que para mí es un privilegio poder ayudar a los padres de familia”, indicó.

Aunque este programa es solo para padres cuyos hijos acuden al distrito escolar Alameda, tamara recomienda a los padres que se organicen y se unan.

“Si en su escuela no existe un grupo de padres de familia latinos, ustedes pueden comenzar hacer su propio grupo, busquen a otras familias latinas y organícense, coordínense y entre ustedes pueden lograr que exista un mejor trato o mejores recursos para las familias”, añadió.