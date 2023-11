Hispana se convierte todos los años en Catrina para honrar a sus abuelos

Conocida como Alma de los Muertos desde hace 6 años se convierte en Catrina para honrar a sus abuelos.

Alma perdió a sus seres querido en el 2016, hecho que dice le marcó su vida y a raíz de eso, fue creciendo su identificación con la Catrina.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

“Fue cuando empecé a celebrar obviamente e ir a los festivales, y vi cómo gente se disfrazaba como Catrina y dije, yo puedo hacer eso también”, aseguró Alma.

Desde ese momento comenzó a dibujarse una calavera en su rostro, su vida, asegura. cambió.

“Y estoy muy orgullosa de mi cultura y tradiciones, y aunque yo estoy muy lejos de mi país, de mi México lindo, haciendo todo esto y vestirme como Catrina para mi es una moda para conectarme con mis raíces”, explicó Alma.

Raíces que trata de llevar a otras culturas para que conozcan al personaje que representa.

“Me visto en vestidos que tengan el bordado que es un arte tradicional de México”, dijo Alma.

Tiene pasión por la pintura y con ese conocimiento ella realiza su transformación, una base blanca y sobre esta diferentes colores. La idea es resaltar el típico rostro de la dama, tal y como lo realizó Diego Rivera en su famosa obra “Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central”.

“Como tres horas en maquillaje es lo que me toma lo más largo, hacer los ojos, lo que me gusta a mi es poner muchos detalles en los ojos porque luce más. También hago mis coronas de flores si se puede ver y acá atrás también”, enfatizó Alma.

Y así ataviada en vivos colores, evoca a una cultura que lejos de morir, celebra la vida.

“Cuando me pongo la Catrina y el vestuario y todo, me convierto en mi alter ego como le digo quien es alguien con confianza y no tengo tanto miedo verdad”, añadió Alma.