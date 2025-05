Hispana busca inspirar a las personas a través de su libro “Mi lado del río”

Elizabeth Camarillo Gutiérrez es una mujer de padres inmigrantes originarios de Sonora, México que creía tener el mundo en sus manos, pero a los 15 años todo cambió.

“Entré a mi primer año de preparatoria, le estaba echando muchas ganas a la escuela, tenía muy buenas calificaciones, pero a mis papás se les iba a vencer la visa de turista”, relató Elizabeth, autora del libro Mi lado del río.

La visa de turista que sus padres tenían era la única forma para ellos, sentirse seguros.

“Si los paraba la policía o inmigración, tenían esa visa de turista que podían decir estamos de visita, ya nos vamos, no te preocupes, ellos siempre tenían el temor de verdad quedarse indocumentados”, explicó Elizabeth.

Sus padres volvieron a México con la esperanza de poder obtener un permiso para volver.

“En aquel entonces les dijeron si vas a México y pides la visa es más seguro que te lo vuelvan a dar”, dijo Elizabeth.

Pero no fue así, sus padres intentaron dos veces obtener una visa y se las negaron hasta ser castigados tres años para volver a aplicar.

“A mí de 15 años con mi hermano chiquito, nos cayó que la vida iba a cambiar, no sabíamos qué iba a pasar. Lo único que yo sabía era que necesitaba quedarme en Estados Unidos”, aseguró Elizabeth.

Elizabeth buscó fuerza en su interior pensando en que todo el esfuerzo de sus padres no podía ser en vano.

"Les lloré mucho, hasta que me dejaron y encontré a alguien quien me cuidara”, recordó Elizabeth.

Durante dos meses ella hizo todo lo posible para sacar adelante a su hermano de 8 años, pero eventualmente él tuvo que volver con sus padres.

“Yo a los 15 años, pues lo preparaba para la escuela, le ayudaba con las tareas y pasaba mucho tiempo con él. Yo quería que él se sintiera cómodo porque estaba chiquito”, aseveró Elizabeth.

Ella continuó sus estudios y logró graduarse de una prestigiosa universidad, estudiando licenciatura en Filosofía, Política y Economía.

“A mí todo me daba coraje y ese coraje lo metí en la escuela. Lo metí en deportes hacía de todo y decía si las universidades americanas quieren a una niña 100% americana, entonces así es como llegué a la universidad de Pennsylvania”, enfatizó Elizabeth.

Pero el sueño no terminaba ahí, pues decidió apoyar a su hermano y traerlo al país nuevamente para que continuara con sus estudios.

“Cuando yo me gradué de la universidad, me traje a mi hermanito de regreso, entonces para mí era importante que mi cheque podía pagar la renta de Nueva York, que es carísima y además de poder sacar a mi hermano adelante”, dijo Elizabeth.

También trabajó en finanzas en el famoso Wall Street en Nueva York, ahora, en la misma ciudad, encontró su nueva pasión en tecnología, y con su libro “Mi lado del río” ella busca inspirar a otros con su historia.

“Cómo digo, yo soy muy corajuda, y en este libro aquí sale mi coraje y mi coraje me dio oportunidad y a veces sentimientos fuertes, son los que te ayudan a salir adelante”, declaró Elizabeth.

La autora aseguró que buscará publicar su libro ahora en español.

My side of the river puede ser encontrado en todas las plataformas digitales, forma física, o audiolibro .