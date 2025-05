Decenas de trabajadores de la Clínica Tiburcio Vázquez protestas en Hayward

Con carteles con mensajes como “necesitamos más personal” protestaron el miércoles unos 50 empleados de la Clínica Tiburcio Vásquez en Hayward.

“Estamos pidiendo que nos ayuden a retener el staff que tenemos pagándonos un poquito más, pero ellos no quieren”, explicó Luz Arzola, empleada de la clínica.

El sindicato SEIU, del que forman parte estos trabajadores, aseguró que desde enero de este año están laborando sin contrato porque no han llegado a un acuerdo.

“Estamos pidiendo lo mínimo, solo el porcentaje de la vivienda que es un 4% y ellos solo nos quieren dar un 2% que ni siquiera llega al porcentaje mínimo de vivienda al momento”, indicó Arzola.

La falta de salarios competitivos, según ellos, está causando una alta rotación de personal y escasez de profesionales.

“Hay muchos turnos que entra la gente y sale después y eso pone más trabajo a las muchachas que ya están aquí que tienen 1 a{o o 2 años y el trabajo más pesado”, indicó Dulce Segura, empleada de la clínica.

Un representante de la administración le entregó a Telemundo 48 un comunicado indicando:

“Agradecemos a nuestro personal y trabajamos de buena fe para encontrar una solución que apoye tanto a nuestro equipo como al futuro de nuestro centro de salud. Seguiremos dialogando con los líderes sindicales para alcanzar un acuerdo justo y equilibrado”.

El servicio no se vio interrumpido el miércoles.

“Para mí ha sido bien bueno el servicio, hasta ahorita yo no he notado que haya un mal servicio, para mí todo está bien”, dijo María Gutiérrez, paciente de la clínica.



“Me han atendido muy bien y el personal está bien. Me han atendido de lo mejor”, aseguró Cristina Valadez, paciente de la clínica.



Las Clínicas Tiburcio Vásquez son una red de centros de salud que operan principalmente en el sur del condado Alameda. Su enfoque son personas de bajos ingresos, inmigrantes y pacientes sin seguro médico.

“La mayoría de la gente que trabaja en las clínicas trabajamos aquí porque nos gusta ayudar a los pacientes. Nos gusta trabajar con la comunidad. pero vivimos de cheque a cheque, y con lo que nos dan, la verdad no nos alcanza, apenas es lo mínimo”, enfatizó Arzola.

La próxima junta de negociación está programa para el el 17 de mayo, según el sindicato.