Residentes de la Bahía continúan sin respuesta tras enviar paquetes a Centroamérica que no llegaron a su destino

Continúa la incertidumbre entre varios residentes que enviaron paquetes a países en Centroamérica a través de una agencia en Hayward, pero nunca llegaron.

Luego de que Telemundo 48 reportara esta problemática hace unas semanas una persona dueña de otra paquetería del Área la Bahía se comunicó con nosotros asegurando que también está viviendo una situación similar con sus clientes.

Noticias California 24/7 en Telemundo 48. MIRA AQUÍ GRATIS MIRA AQUÍ GRATIS

Hablamos con esta persona por teléfono sobre su situación ya que por miedo a represalias no se sintió cómoda de darnos una entrevista en cámara, pero indicó que la compañía que contrató para llevar los paquetes a Centroamérica no los ha entregado hasta el momento, causando frustración entre sus clientes.

Misma situación que nos planteó el primer dueño de la paquetería en Hayward quien nos envió un comunicado donde explicaba “que tuvieron serios inconvenientes con varias empresas de consolidación de carga”.

“Nos ha costado mucho reunir nuestras cosas, de poder compartir con nuestros familiares y con nuestros seres queridos que no llevan mucho tiempo reuniendo todo lo que va en esas cajas con mucho amor, mucho sacrificio y que, por favor, que las entregue, que solucione, que dé la cara, que necesitamos, que resuelva nuestra situación porque no es correcto, no es justo”, aseguró una afectada quien prefirió mantenerse en el anonimato.



Varios afectados aseguraron que han interpuesto reportes con la policía de Richmond, aunque seguimos a la espera de comunicación por parte del departamento; y otra con la policía de San Francisco, quienes nos confirmaron que es una investigación abierta y que no tenían una actualizan al momento que pudieran proporcionar.

También, confirmamos que se han interpuesto reportes con el Buró de Mejores Negocios.

En el caso de la agencia de paquetería ubicada en Hayward, hemos hablado con el dueño en varias ocasiones por teléfono y aseguró que continúa intentando resolver esta situación.

Ante esta situación, ¿qué hacer si crees que fuiste víctima, tanto como empresa y como cliente de este tipo de problema?

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

Además de contactar a los departamentos de policía local, puedes contactar a estas entidades: