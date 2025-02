Falsos rumores sobre la presencia de ICE en Hayward causan alarma

Mark Salinas, alcalde de Hayward, le aclaró a Telemundo 48 el viernes que la supuesta presencia de agentes de ICE en la ciudad solo se trató de rumores.

“En este momento lo que sabemos es que son publicaciones no verificadas reportando que han visto a agentes de ICE”, indicó Salinas.

Según Salinas, el mensaje que él leyó decía lo siguiente:

“En Facebook alguien dijo que vio a agentes de ICE en la escuela primaria Saint Clement y él dice que dudó mucho que eso fuera cierto”, dijo Salinas. “Más tarde, ayer por la noche, Saint Clement publicó una respuesta a ese mensaje diciendo que ICE no había estado en esa propiedad, que ICE no había estado en la escuela y no, no vieron a agentes de ICE en esa propiedad”.

EL alcalde afirmó que también llamó a la escuela católica Moreau High y la presidenta de dicha institución le dijo lo siguiente:

“Que ICE no había estado en esa preparatoria, que ICE no entró en esa propiedad y ella me aseguró que, como otras escuelas públicas y privadas, hay protocolos a seguir”, enfatizó Salinas.

Y es que la escuela primaria y la iglesia San Clemente y la preparatoria Moreau están en la misma cuadra en Mission Boulevard.

Algunos residentes de Hayward dijeron estar en desacuerdo con la presencia de agentes de migración

Para evitar mal informar a la comunidad, el alcalde envió el siguiente mensaje:

“Este es el momento que tenemos que estar calmados y pensar en lo que publicamos para que sea de ayuda, y que sea algo verificado”, aseveró Salinas.

Salinas agregó que se reuniría el viernes con el jefe de la policía y también con representantes del distrito escolar para tener un plan de lo que deberán hacer si se presentan agentes de ICE en la ciudad.