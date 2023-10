Podrían exigirles permisos a vendedores ambulantes en Hayward

Hayward está buscando crear una ordenanza para regular a los vendedores ambulantes en la ciudad.

"El propósito de esta medida es descriminalizar a los vendedores ambulantes y adaptarse a la ley SV- 946 que se pasó en el año 2019 en California, haciendo legal que trabajadores vendan en las aceras", explicó Mark Salinas, alcalde de Hayward.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

Katherine Martínez, vendedora, lleva años vendiendo pupusas en las calles de la ciudad.

“Yo vendo pupusas salvadoreñas, aguas frescas y aquí en este lugar llevo como un año pero en general vendiendo como cuatro años”, dijo Katherin.

Ella sería uno de los cientos de vendedoras ambulantes que sería impactada con esta ordenanza si es aprobada.

Esta sería la primera medida en la ciudad que exigiría una licencia para vendedores ambulantes, que hasta el momento no necesitaban permiso y tampoco reciben multas por sus emprendimientos.

"Me beneficiaria y me afectaría por otro lado, me afectaría porque tendría que sacar el permiso pero me beneficiaría porque podría ganar más dinero", dijo Barbarita Franco, vendedora.

La propuesta de la ciudad es que los permisos para vendedores ambulantes tengan una tarifa de entre 0 a $600 dependiendo de cada caso. Si se trata de un vendedor de comida, a esa tarifa se le agregarían de $500 a $700 que cuesta el permiso del Departamento de Salud del condado Alameda.

"Pues para mi es buena idea porque nos ayuda y los precios están bien, y pues nos daría más un respaldo y ya no tendría miedo de que lo van a quitar y va a venir la policía o la ciudad y es una ventaja pues", expresó Katherin.

Aparte de tener estas licencias también se requiere que los vendedores tengan un seguro, lo que para muchos vendedores inmigrantes podría ser un obstáculo.

Esta misma propuesta está agregando un sistema de multas para los vendedores que estén trabajando en las calles y no tengan estos permisos al día.

"Nos aseguraremos de que los policías no tomen de blanco a los vendedores, y por eso primero se haría una advertencia verbal y las primeras multas serán de $100 y podrian llegar hasta los $1,000 para violadores recurrentes", aseguró Salinas.

De aprobarse la medida, los permisos serían emitidos en la alcaldía de la ciudad, en el primer piso donde atenderán a las personas en español y tras presentar todos los documentos el permiso de vendedores ambulantes se entregaría inmediatamente.

Esta propuesta estará siendo votada por el Concejo de la ciudad de Hayward el martes en la noche.