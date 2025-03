Oficial de policía salva la vida de bebé que se ahogaba en Hayward

El oficial Emilio González se convirtió en héroe luego de salvarle la vida a una pequeña, de 11 meses, que se estaba ahogando en Hayward.

Gonzáles iba saliendo de la estación de policía a bordo de su patrulla para iniciar su turno, cuando vio a varias personas, una de ellas con una bebé en brazos, que pedían ayuda.

La cámara corporal de González captó el momento en el que se baja de la patrulla y un hombre le entrega a la pequeña.

“Tenemos a una niña de al menos 1 año que se está ahogando”, se le escucha decir a Gonzalez mientras pedía asistencia médica por su radio.

En las imágenes se ve al oficial tomando a la pequeña, poniéndola boca abajo mientras le daba palmadas en la espalda.

