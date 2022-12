Hayward: hispano termina con una orden de deportación tras viajar a Puerto Rico

Un residente hispano de Hayward enfrenta una orden de deportación luego de haber sido detenido cuando se disponía a regresar a EEUU procedente de Puerto Rico.

Adilio Muñoz, residente afectado, contó que viajó a la Isla del Encanto para pasar unas vacaciones pensando que al hacerlo con la identificación de California podría regresar sin problemas al país.

Sin embargo, cuando presentó sus documentos en el Aeropuerto de San Juan de Puerto Rico lo detuvieron.

“En el momento que entregué mi documentación, que era solamente una licencia de conducir legal de aquí de California, y el boleto del avión, pues se me pone en frente un agente de inmigración y me empieza a cuestionar y luego me dijo pues no, esto no te sirve para entrar a Estados Unidos de regreso”, contó Adilio.

El hombre fue esposado y pasó una semana detenido en Puerto Rico y tres semanas más en Miami por no tener sus papeles de inmigración en regla.

“Como una pesadilla, se sentía muy horrible”, aseguró Adilio.

Adilio aseguró que una joven colombiana que solo viajaba con el pasaporte tampoco pudo regresar a EEUU.

“Lo miré en otro caso más de una muchacha colombiana, ella estaba viajando con el pasaporte colombiano, no nos dejaron pasar a ninguno de los dos”, afirmó Adilio.

Telemundo 48 habló con un abogado de inmigración sobre la situación de Adilio.

“Lamentablemente muchos creen que no es un proceso riesgoso viajar a Puerto Rico o las Islas Vírgenes, pero tienen que entender que están saliendo del país en parte, y hay un proceso migratorio a su regreso y con documentación que no establezca tu legalidad es muy alta la probabilidad que te pueda detener inmigración”, explicó Ángel Rodríguez, abogado de inmigración.

Esto sin importar o no que la persona tenga antecedentes de algún tipo.

Rodríguez advirtió que, si no ha solucionado su estatus migratorio, viajar por avión implica un riesgo.

Debes tener especial cuidado si viajas a Puerto Rico, las Islas Vírgenes, Samoa, Hawái y Alaska ya que son lugares donde podrías lidiar con inmigración.

Adilio ahora enfrenta un orden de deportación y tuvo que pagar $12,000 para salir bajo fianza.