Desactivan página web de la ciudad de Hayward tras presunto ciberataque

El sitio web de la ciudad de Hayward se encuentra inactivo el lunes después de haber sufrido un ciberataque durante el fin de semana, dijeron funcionarios de la ciudad.

Hasta el momento no hay indicios de que hayan estado comprometidos los datos personales de los empleados o del público en el ataque, que se descubrió el domingo por la mañana, según un comunicado de la ciudad.

Aunque el sitio web de la ciudad permanece inactivo, el 911 de Hayward, el despacho de emergencia, la policía, los bomberos y los servicios médicos de emergencia siguen funcionando.

Hasta que el problema se solucione, el público puede contactar a la ciudad por teléfono, correo o en persona.

"La ciudad de Hayward detectó un incidente de seguridad cibernética y una intrusión en sus redes informáticas la madrugada del domingo y, como medida de precaución, desactivó el acceso a su sitio web público y a los portales municipales en línea asociados", dijo la ciudad en un comunicado el lunes.

El lunes, los profesionales de IT estaban investigando la violación, dijo la ciudad.

"Si se descubre alguna violación de datos que involucre datos personales, nos pondremos en contacto directamente con la persona o personas afectadas", según un comunicado de la ciudad.

El público puede comunicarse y realizar diligencias con la ciudad por teléfono, correo o en persona.

Las oficinas de la ciudad están abiertas de 8:00 a.m., a 5:00 p. m.. de lunes a viernes. El número de teléfono principal del Ayuntamiento de Hayward es (510) 583-4000.

El horario de la Biblioteca Pública de Hayward es de lunes a miércoles de 10:00 a.m., a 7:00 p. m., jueves de 11:00 a.m., a 6:00 p. m., y viernes y sábado de 10:00 a.m., a 5:00 p.m. El acceso a las computadoras para uso público no estará disponible hasta nuevo aviso.