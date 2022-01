Hasta $1,000: trabajadores contagiados con COVID-19 recibirán ayuda financiera en San Francisco

San Francisco extendió el programa Right to Recover destinado a ayudar financieramente a los trabajadores que den positivo al COVID-19.

El anuncio fue realizado el martes por la alcaldesa de la ciudad, London Breed, quien enfatizó que el programa de ayuda estará vigente hasta junio de este año para así satisfacer el actual aumento en las solicitudes.

El programa Right to Recover fue creado en el 2020 en colaboración con la supervisora Hillary Ronen, en un esfuerzo por apoyar a los trabajadores que tienen dificultades financieras y no tienen acceso a beneficios como seguro de desempleo o licencia por enfermedad pagada mientras están en aislamiento luego de un resultado positivo de COVID-19.

Autoridades explicaron que, aunque en un principio la iniciativa ayudaba otorgando a los residentes $1,285 ahora solo les entregarán $1,000 ya que este monto fue ajustado para seguir los lineamientos actualizados de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en español) que recomiendan 10 días de aislamiento.

“A medida que aprendemos a vivir con COVID-19, debemos continuar asegurándonos de que aquellos que no pueden trabajar desde casa y no pueden darse el lujo de perder un cheque de pago tengan el apoyo necesario para recuperarse si se enferman”, dijo Breed. “Cuando alguien contrae el virus, queremos que se concentre en obtener la atención que necesita y los recursos para aislarse a fin de proteger a su familia y la comunidad circundante. Right to Recover no solo nos permite ayudar a quienes no tienen acceso a seguro médico o de desempleo, sino que también nos permite proteger la salud y la seguridad de todos los residentes de nuestra ciudad”.

La ciudad ha destinado $10.9 millones al programa, atendiendo a 7,037 habitantes de San Francisco hasta la fecha, con el 75% de los beneficiarios viviendo en los vecindarios más afectados por la pandemia. Esto incluye Excelsior y OMI, Mission, Bayview, Visitacion Valley, Tenderloin y SoMa. La extensión de $5.4 millones servirá aproximadamente a 5,400 residentes de San Francisco más.

“El programa Right to Recover que creé junto con Latino Task Force on COVID-19 ha sido un salvavidas durante esta pandemia. Ha permitido a los trabajadores y familias de bajos ingresos priorizar su propia salud y bienestar, así como el del público, brindándoles el apoyo financiero para quedarse en casa y hacer cuarentena cuando dan positivo por COVID. Este programa ha sido una pequeña luz brillante en esta pandemia agotadora y me alegra que lo mantendremos en funcionamiento todo el tiempo que sea necesario”, dijo la supervisora ​​Hillary Ronen.

Si tu o algún miembro de tu familia dieron positivo al COVID-19 y estás interesado en aplicar por el programa de ayuda financiera llama al Centro de Recursos de COVID-19 del Departamento de Salud Pública de San Francisco al (628) 217-6101

En caso de necesites más información sobre el programa llama a la Oficina de Desarrollo Económico y Laboral de lunes a viernes al (415) 701-4817 donde representantes te ayudarán en español o envía un correo electrónico al laboral.conexión @sfgov.org.