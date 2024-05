“Era un hombre amoroso”: habla madre del hijo del alcalde de Half Moon Bay fallecido en un accidente

La comunidad de Half Moon Bay está consternada y llora la muerte del hijo del alcalde quien el sábado en horas de la tarde murió en un accidente de tránsito.

Telemundo 48 habló con la familia de la novia de Joaquín Dominik Jiménez Alvarado, ellos acudieron el lunes al lugar del accidente para colocar una cruz, y nos describieron los momentos que vivieron al enterarse de la muerte del novio de su hija.

"Mi hijo me llamó y me dijo que le había hablado alguien de la policía que mi hija había tenido un accidente, así que veníamos, no sabíamos lo que había pasado. Solo que hasta que llegué aquí, mi hija me gritaba mami, mami, Joaquín no es, pero yo no sabía lo que había pasado entonces cuando voltee miré la moto de Joaquín y miré algo que y tenían cubierto con una tela y nos destrozó el corazón", relató Elizabeth Sarabia, madre de la novia del hijo del alcalde de Half Moon Bay.

Joaquín Jiménez murió el sábado en un accidente de motocicleta en la autopista 1 y Mirada Road alrededor de las 5:45 de la tarde.

"Duele mucho no debe ser así", aseguró Verónica Jiménez, madre de Joaquín.

Entre lágrimas la mamá de Joaquín también llegó a traer flores al altar improvisado y aseguró que su hijo era un hombre muy amoroso al que le gustaba hacer de todo.

"Todo, le gustaba subirse a su moto, escuchar música, le gustaba tomar fotografías, le gustaba viajar", indicó Verónica.

El papá de Nancy explicó que horas antes del accidente, Joaquín y su hija venían de San Francisco a cenar a su casa, pero lastimosamente nunca llegaron juntos.

"Pues decidieron venir para acá a comer, venían a comer a mi casa y ya no llegaron", dijo papá de Nancy.

Nancy y Joaquín eran novios desde hace más de ocho años como lo aseguró la mamá de Nancy e indicó que estaban a punto de comenzar una vida juntos.

"Era un muchacho alegre se llevaba bien con todos, le encantaba siempre pasarse tiempo con la familia y amigos, trabajador el muchacho", afirmó Pablo Hernández, amigo Joaquín.

Por su parte el alcalde de Half Moon Bay, Joaquín Jiménez Ureña en un comunicado dijo en parte:

“Es una tragedia total. Mi hijo era muy respetado y querido por la familia, tenía un corazón hermoso y era muy generoso”.