Recuperan $450,000 para campesinos de granjas donde ocurrieron tiroteos mortales en Half Moon Bay  

Los propietarios de dos granjas de setas del norte de California donde un trabajador agrícola mató a siete personas en tiroteos consecutivos el año pasado pagarán más de $450,000 en salarios atrasados y daños y perjuicios a 62 trabajadores, anunció el lunes el Departamento de Trabajo.

Los propietarios de California Terra Gardens y Concord Farms en Half Moon Bay también pagarán $70,000 en sanciones civiles por deducir ilegalmente dinero del sueldo de los trabajadores por haberlos alojado en estrechos contenedores de carga, garajes, remolques en mal estado y un invernadero mohoso infestado de insectos y rodeado de basura, dijo el departamento en un comunicado.

Chunli Zhao, quien trabajaba en California Terra Gardens y había trabajado en Concord Farms, fue acusado de siete cargos de asesinato y un cargo de intento de asesinato en los tiroteos del 23 de enero de 2023, los cuales conmocionaron a la pequeña comunidad costera ubicada a unos 48 kilómetros (30 millas) al sur de San Francisco. Zhao se ha declarado inocente.

Las autoridades dijeron que Zhao abrió fuego en California Terra Garden, matando a cuatro compañeros de trabajo e hiriendo a otro. Luego condujo unos 3,2 kilómetros (2 millas) hasta Concord Farms, una granja de hongos de la que fue despedido en 2015, y abatió a tiros a tres trabajadores.

Los propietarios de California Terra Gardens, Inc.: Xianmin Guan y su esposa, Liming Zhu, dedujeron ilegalmente dinero del sueldo de los trabajadores por alojarlos en viviendas deficientes, dijeron las autoridades. Los investigadores federales descubrieron a 39 trabajadores alojados en estrechos contenedores de carga, garajes y remolques destartalados amueblados con colchones sucios, dijo el departamento.

En Concord Farms, la propietaria Grace Tung alojaba a los trabajadores en habitaciones mohosas e improvisadas dentro de un invernadero infestado de insectos, según los funcionarios federales.

Los correos electrónicos enviados por The Associated Press a los propietarios de las granjas para solicitar sus comentarios no fueron respondidos de inmediato el lunes.

“Nuestros investigadores encontraron a los trabajadores de California Terra Gardens y Concord Farms alojados en condiciones repugnantes, obligados a dormir cerca de la basura y con insectos por todas partes”, dijo el subdirector de la División de Salarios y Horas, Alberto Raymond, en San Francisco.