Campesinos alzan la voz durante visita del congresista Adam Schiff a Half Moon Bay

La organización ALAS de Half Moon Bay y trabajadores del campo recibieron el jueves al congresista Adam Schiff quien acudió a la zona para escuchar los problemas que enfrentan los campesinos del área y ver cómo los puede ayudar.

Pedro Romero, sobreviviente del tiroteo mortal ocurrido en enero en una granja, aseguró aún no estar recuperado económica y mentalmente.

"Tengo tres sobrinos y me falta mi hermano apoyaba, me siento triste no sé cómo nos pueden ayudar", dijo Pedro.

Shiff le respondió que no se imagina el trauma por el que pasó., que va a seguir luchando por el control de armas que está en el comité judicial que hace legislación en ese tema y que le ha pedido a sus colegas ponerse en los pies de quienes han sido víctimas de armas de fuego porque hay que cambiar la situación.

Rocío Ávila García, campesina, también alzo su voz y entre lágrimas le dijo al congresista sobre el deplorable estado en el que vive junto a sus hijos.

"Mi hija duerme en el piso en un espacio de un metro en una esponja con cobija, y yo con mis otros dos hijos en una cama atravesados, no tenemos espacio, solo 3 pies para caminar, solamente brincas", afirmó García.

Rocío afirma que el sueño americano parece cada vez más lejos de cumplirlo.

"Nosotros no tenemos el dinero para pagar una vivienda de $5,000, no tenemos el dinero, no le podemos dar el espacio a nuestros hijos que necesitan", aseveró Rocío.

Ante esto Schiff dijo que hay que tratar la situación habitacional como una emergencia nacional , que ha traído millones de dólares al área para soluciones habitacionales y se comprometió a traer más.

Y es que el trabajo de los campesinos es esencial para la economía del país

Pero muchos de ellos sienten que no son esenciales para el país, cuando sí lo son.

"Vivimos las lluvias torrenciales que desplazaron a 50 familias y al mismo tiempo una matanza. Lo que necesitamos es más recursos para en momentos de necesidad que la gente sepa que puede sobrevivir", indicó Enrique Bazán, vocero de ALAS.