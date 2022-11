Guía de eventos navideños a lo largo del Área de la Bahía

Llegó la navidad y con ella muchas ciudades a lo largo de la Bahía ofrecerán actividades familiareas gratis como el encendido de árboles de navidad, el Festival de las luces de Hanukka y muchas cosas más.

Abajo te dejamos un compilado de los eventos que podrás disfrutar a lo largo del mes de diciembre:

SAN FRANCISCO

El Ferry Building está organizando eventos de artesanía gratuitos durante toda la temporada. Los próximos tres fines de semana contarán con artesanías de copos de nieve (4 de diciembre), artesanías de adornos de Deck the Halls (11 de diciembre) y artesanías "Pretty Presents" como adornos de chocolate caliente, bolsitas de hierbas y tazas personalizadas (18 de diciembre).

El recorrido anual de bares de SantaCon SF tendrá lugar el 10 de diciembre a partir de Union Square. Participar es gratis, solo necesitas disfrazarte como Papá Noel. Los participantes van de un bar a otro, así que si planeas beber un ponche, tendrás que pagar por eso.

Las ventanas navideñas de Macy's están visibles al público hasta el 1 de enero. La atracción popular presenta perros y gatos, cachorros y gatitos adoptables en conjunto con SF SPCA. Las exhibiciones realizan desde el mediodía hasta las 5 p. m., de jueves a domingo, excepto la víspera y el día de Navidad. Macy's se encuentra en Union Square.

El 28 de noviembre, se encenderá el Castro Holiday Tree en Castro y 18th Street. Estarán presentes la alcaldesa London Breed, el Coro de Hombres Gay de SF, la Banda de la Libertad de Gays/Lesbianas de SF y posibles apariciones del Supervisor Rafael Mandelman y el Senador Estatal Scott Wiener.

La Quinta Fiesta Anual Resplandeciente de Hanukkah se llevará a cabo en Ghirardelli Square el 8 de diciembre. Patrocinado por el Centro Comunitario Judío de San Francisco, este evento contará con dreidels y artesanías festivas, con velas encendidas y canciones. Funciona de 3 a 6 p.m.

Finalmente, la ciudad será la anfitriona de su 10º Festival Anual de la Luz Illuminate SF, con 62 instalaciones de luces. Para obtener más información, incluidas las ubicaciones, visite illuminatesf.com.

ESTE DE LA BAHÍA

Pleasanton: The Hometown Holiday Parade comenzará a las 5:00 p.m. el 3 de diciembre, completo con bandas de música, carrozas y grupos comunitarios. Una ceremonia de iluminación del árbol seguirá a las 6:45 p.m. (aproximado) con música, el alcalde y una aparición especial de Papá Noel.

Martinez: La iluminación del árbol de Navidad y Papá Noel comienza a las 4:00 p.m., en la plaza de la calle principal. La celebración anual de la comunidad de Hanukkah de la ciudad se llevará a cabo a partir del 18 de diciembre. Copatrocinada por la Congregación B'nai Shalom, el encendido tradicional de la menorá se realizará todas las noches al anochecer del 18 al 26 de diciembre en Main Street Plaza. Habrá música, sufganiyot y diversión para toda la familia.

Walnut Creek: The Garden D'Lights brillará en Ruth Bancroft Garden por cuarto año consecutivo, presentando un paisaje tolerante a la sequía lleno de cactus, suculentas y plantas nativas de California que se adornan con luces navideñas, adornos, música e iluminación. esculturas La instalación de luces en el jardín se extenderá hasta el 8 de enero y está ubicada en 1552 Bancroft Rd.

Berkeley: los niños pequeños, los niños de hasta cinco años y sus padres están invitados a un carnaval festivo en el Centro Comunitario de Live Oak el 3 de diciembre de 10:00 a. m., a 1:00 p. m. El evento contará con Snowflake Toss, Big Rain Drop Throw, Windy Parachute Games y Pin the Nose on the Snowman. También habrá una estación de artes y oficios. Habrá premios y refrigerios disponibles. El centro está ubicado en 1301 Shattuck Ave.

Richmond: Downtown Holiday Festival que incluye obsequios de bolsas de regalos y fotografías con Santa. El festival se llevará a cabo de 4:00 P.M., a 8:00 p.m., el 14 de diciembre en el East Bay Center for the Performing Arts.

Brentwood: El Gran Festival Comunitario de Janucá comienza el 18 de diciembre a las 4:30 p. m. Habrá un encendido de la menorá con dignatarios, donas y latkes de Janucá, gelt de chocolate, muchas artesanías e incluso un artista de fuego y espada. Tendrá lugar en City Park frente al Ayuntamiento de Brentwood.

NORTE DE LA BAHÍA

Windsor: La celebración navideña anual de la ciudad y la iluminación del árbol se llevarán a cabo el 1 de diciembre de 5:00 P.M., a 8:00 p.m. Las escuelas locales presentarán exhibiciones de música en vivo a las 5:00 p.m. y luego a las 7:00 p.m. comenzará la iluminación del árbol. También hay muchas cosas para los niños, como el Buzón de Papá Noel, decoración de galletas y talleres de manualidades.

Healdsburg: las festividades de Merry Healdsburg se llevarán a cabo en el centro de Healdsburg Plaza el 2 de diciembre. Una ceremonia de iluminación del árbol comienza a las 6:30 p.m., seguido de fotos gratis con Santa. También habrá paseos en carruaje gratuitos patrocinados por Kiwanis y chocolate caliente gratis. La música en vivo incluirá el Coro de Healdsburg y Rocío La Dama de La Cumbia y Su Sonora.

Guerneville: The Parade of Lights comienza después del anochecer el 3 de diciembre a las 7:00 p.m. en Main Street, con el tema de este año "A Very Fairy Christmas". Este desfile es conocido por su diversión campy y poco convencional.

Calistoga: Conocida como la "última celebración festiva de un pueblo pequeño", el Desfile de Tractores Iluminados de Calistoga es definitivamente único. Los tractores modernos y antiguos estarán adornados con luces junto con otros equipos de construcción. El desfile Tendrá lugar el 3 de diciembre de 7:00 p.m., a 8:00 p.m.

Benicia: si está buscando un encantador desfile navideño de pueblo pequeño, no busque más allá del evento anual de Benicia. Este año se lleva a cabo el 10 de diciembre y se extiende por First Street. El espectáculo comienza a las 10:00 a. m., y los residentes generalmente guardan sus lugares durante la noche, aunque siempre hay espacio para más. El desfile es seguido por un mercado de vacaciones.

Sausalito: la celebración del desfile de botes iluminados y los fuegos artificiales comenzará el 10 de diciembre a las 6:00 p. m., llueva o truene, a lo largo de la costa de Sausalito.

Mill Valley: Winterfest está de vuelta. Con entretenimiento en vivo, un tobogán gigante, toneladas de actividades para niños y excelente comida, el evento culmina con la Ceremonia de encendido del árbol navideño. Se lleva a cabo el 4 de diciembre desde el mediodía hasta las 5:00 p.m. en el Downtown Plaza de Mill Valley.

St. Helena: el mismo Santa hará una aparición en el centro el 9 de diciembre de 3:00 p.m., a 6:00 p.m. Habrá oportunidades para tomar fotografías, música y vendedores de comida.

Napa: El Desfile de Navidad de la ciudad se llevará a cabo el 10 de diciembre de 5:00 P.M., a 8:00 p.m., en el centro de Napa. El tema de este año celebra 175 años de Navidad en Napa.

Yountville: ¿Qué tal un Latke Throw Down? Bardessono está organizando su segundo evento anual en el Centro Comunitario de Yountville, con una competencia para hacer latke. Los boletos cuestan $ 10, pero los invitados podrán ver la competencia e incluso probar las entradas. El evento se lleva a cabo el 15 de diciembre de 5 :00 P.M., a 6:00 p.m., en 6516 Washington St. Se anima a las partes interesadas a enviar su confirmación de asistencia por correo electrónico a events@bardessono.com.

American Canyon: es hora de la Magia de la Temporada del Desfile Iluminado y la Iluminación del Árbol. Además del desfile, habrá vendedores de comida y un mercado de regalos navideños. El evento se lleva a cabo de 3:00 p.m., a 7:00 p.m., el 3 de diciembre en Shenandoah Park, 100 Sonoma Creek Way.

SUR DE LA BAHÍA Y PENÍNSULA

San José: Christmas in the Park se lleva a cabo en el corazón del centro de San Jose en la Plaza de Cesar Chavez. Este evento gratuito se lleva a cabo durante 40 años y ofrece exhibiciones musicales y animadas, luces brillantes y un árbol de Navidad de 50 pies de altura. Los grupos escolares y comunitarios junto con las empresas decoran un "bosque de árboles encantado" y los vendedores están disponibles si tiene hambre. Este evento se extiende hasta el 1 de enero.

Las atracciones navideñas más grandes del mundo también aparecerán en San José. "Enchant", el evento de luces con temática festiva, ahora está en su lugar en PayPal Park. El espectacular se inaugurará oficialmente el Black Friday y contará con un laberinto de luces, un árbol navideño de 100 pies de altura, una pista de patinaje sobre hielo, entretenimiento en vivo, mercado, comida navideña y cócteles. Para obtener más información, haga clic aquí.

Foster City: la música navideña, los refrigerios ligeros y Papá Noel son parte de la Ceremonia de iluminación del árbol de este año el 14 de diciembre de 5:30 p.m. a 7:30 p.m., en el centro de recreación en 650 Shell Blvd.

Burlingame: el 2 de diciembre se llevará a cabo una iluminación del árbol navideño en el ayuntamiento y el 18 de diciembre comenzará un evento festivo de Janucá con una enorme menorá de Lego. También habrá latkes y donas, artesanías y selfies con un mascota de dreidel. Es gratis pero necesita RSVP para la dirección a chabadnp.com/chanukah.

Colma: prepárate para el encendido del árbol navideño el 1 de diciembre de 6:30 p. m. a 7:30 p. m., en el Tall Hall Plaza en El Camino Real. Papá Noel estará allí con chocolate caliente y golosinas.

Half Moon Bay: hay tres eventos festivos en Half Moon Bay en diciembre, comenzando con un desfile iluminado el 2 de diciembre a las 6:15 p.m. También hay una Zona para Niños y Papá Noel estará allí para firmar autógrafos en el Parque Dutra después del desfile. Una fiesta de suéter feo asoma la cabeza el 9 de diciembre y habrá un concurso para los más atroces. Finalmente, la película Elf será exhibida el 16 de diciembre en el estacionamiento del Country Store de Cunha. Todos los eventos tienen lugar en Main Street y sus alrededores.

Pacifica: El Rockaway Tree Lighting Festival 2022 regresa este año el 4 de diciembre de 4:00 p.m., a 7:00 p.m. Actividades para niños, vendedores de comida y camiones de comida, ráfagas de "nieve", paseos en pony, música en vivo y Papá Noel, por supuesto. La fiesta tiene lugar en Rockaway Beach, Dondee Way.

Redwood City: hay un desfile navideño, pero todo es realmente un gran espectáculo, con fotos con Santa, entretenimiento en vivo; vendedores de comida, cerveza y vino, y el desfile a las 4:30 p.m., el 10 de diciembre en Courthouse Square. El 13° Festival Anual de Janucá también se llevará a cabo el 18 de diciembre de 4:15p.m., a 5:30 p. m. en la Plaza de los Juzgados. Habrá música, iluminación de la menorá, latkes y donas, saltos lunares y manualidades navideñas. Los organizadores también promocionan la "primera menorá" pintada en el norte de California