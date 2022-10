Guía de eventos de Halloween 2022 en el Área de la Bahía

Llegó una de las fechas más esperadas para niños y adultos, después de casi dos años sin disfrutar de eventos de Halloween este año promete traer mucha diversión en el Área de la Bahía.

A continuación, una lista de eventos que podrás disfrutar en familia durante el mes de octubre:

Berkeley: desfile familiar de Halloween y concurso de disfraces



Dirección: Parque San Pablo, 2800 Park Street, Berkeley

Hora y fecha: 31 de octubre a partir de las 3:30 p.m., hasta a las 5:30 p.m.

Sitio web: www.berekleyca.gov

La ciudad de Berkeley traerá de vuelta su evento de concurso de disfraces además del desfile anual este Halloween. El evento contará con un desfile alrededor del parque, varios concursos de disfraces y un espectáculo de Halloween.

Newark: miedo sobrecarga Scream Park



Dirección: 2086 Newpark Mall, Newark

Fechas: del 7 de octubre al 5 de noviembre

Sitio web: www.fearoverload.com



La atracción anual de Halloween ha regresado pero se mudó a una nueva ubicación en Newark. Las personas podrán disfrutar de recorridos que estarán llenos de sustos y el regreso de sus actores entrenados disfrazados para asustar a los invitados.

Oakland: Boo en el zoológico

Dirección: 9777 Golf Links Road Oakland

Fecha: del 22 de octubre al 31 de octubre

Website: oaklandzoo.org.

El zoológico de Oakland volverá a ofrecer su evento anual de Halloween donde las familias podrán disfrutar de una espeluznante búsqueda del tesoro con temas de animales y un concurso de disfraces.

Oakland: Halloween Jam at Children's Fairyland

Diección: 699 Bellevue Ave, Oakland

Fechas: del 21 de octubre al 31 de octubre

Sitio web: fairyland.org

El evento anual Children's Fairyland contará con atracciones, una búsqueda del tesoro y estaciones de artesanías.

Pleasanton: Parque temático de los Piratas de Emerson

Dirección: Valley Ave, Pleasanton

Fechas: Algunas noches del 30 de septiembre al 31 de octubre

Sitio Web: piratesofemerson.com

El parque estará ubicado en los terrenos de la feria del condado Alameda y contará con atracciones embrujadas.

Santa Clara: California Great America's Tricks and Treats

Dirección: 4701 Great America Pkwy, Santa Clara

Fechas: Algunas noches hasta el 30 de octubre

Sitio web: cagreatamerica.com

Este año, Great America de California reemplazó su popular evento Halloween Haunt con un evento más familiar llamado "Tricks and Treats". Los funcionarios del parque temático dijeron que el evento contará con espectáculos, personajes interactivos, golosinas de temporada y dulces.

Let the Spooky Season Begin! 🤩🎃

Introducing Tricks and Treats, our all-new, larger-than-life Halloween event packed with fun and family-friendly eeriness. Exciting shows, interactive characters, plus seasonal treats, drinks, and, of course, candy! pic.twitter.com/n9t1SMiCsK — California's Great America (@CAGreatAmerica) September 23, 2022

San Jose: Desquiciada: Maldición de la Sombra Nocturna en Winchester Mystery House

Dirección: 525 S. Winchester Boulevard, San José

Fechas: algunas noches desde el 30 de septiembre hasta el 31 de octubre

Sitio web: winchestermysteryhouse.com

La famosa Winchester Mystery House presentará su propia atracción de Halloween. Las autoridades dijeron que su recorrido por la mansión incluirá múltiples rutas.

Vallejo: Festival del miedo de Six Flags Discovery Kingdom

Dirección: 1001 Fairgrounds Dr, Vallejo, CA 94589

Fechas: algunas noches hasta el 31 de octubre

Sitio web: sixflags.com/discoverykingdom

El evento anual de Halloween de Six Flags regresa por otro año, contará con atracciones embrujadas, zonas de miedo, espectáculos de entretenimiento y atracciones temáticas de Halloween.

Halloween season is in full swing at Six Flags Discovery Kingdom in Vallejo, where a scary, new attraction opens. Ginger Conejero Saab carefully takes a live tour.

They said all NEW FRIGHT FEST EXPERIENCE..



well..



You can find us here....



waiting...



11 days till Fright Fest. pic.twitter.com/3Syp17vzqt — Six Flags Discovery Kingdom (@sixflagsDK) September 13, 2022

Did we miss any events? If you want us to add an event to this list, please email us at newstips@nbcbayarea.com.