“Gracias a la vacuna sobreviví”: hispano cuenta su experiencia tras contagiarse con la variante Delta

Mauricio Torres, de 33 años, fue hospitalizado en julio luego de contagiarse con la variante Delta a pesar de haber estado completamente vacunado.

"Sin la vacuna, la verdad yo no sé si estuviese aquí hablando con ustedes hoy", aseguró.

El joven hispano no sufría ninguna condición de salud preexistente, sin embargo, cuando se contagió no podía respirar, le dolía el cuerpo, tenía tos y escalofríos.

Torres estuvo hospitalizado y aislado por dos días.

"Y ahí en el hospital me dijeron que, si no me hubiese puesto la vacuna, mi situación hubiese sido peor”, explicó Torres.

Según los CDC, la variante Delta es más contagiosa que las demás variantes, incluso en personas que ya están completamente vacunadas.

“Lo que quiero que sepa la comunidad latina es que no le tengan miedo a la vacuna”, dijo Torres.