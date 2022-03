GordiCakes: una combinación entre el arte y la repostería

Una joven hispana combina su creatividad con sus dotes culinarios para satisfacer con deliciosos postres a los residentes de San Francisco.

Alexis Ávila, es propietaria de GordiCakes, un pequeño negocio que nació durante la pandemia como una terapia antiestrés y que ha ganado terreno entre quienes han probado su sabor.

La empresaria, quien también es maestra y directora del centro de la comunidad, encontró su pasión al empezar a hacer los postres.

“Lo hice porque quería hacer algo muy diferente, he estado estresada con el trabajo y cosas personales, y no me sentía yo y quería hacer algo para mí algo artístico, creativo”, explicó Alexis.

Desde su casa crea sus postres que han ganado popularidad a través de las redes sociales y de la publicidad que su clientela le ha dado.

“Más personas me preguntaban para órdenes y más pasteles”, indicó Alexis.

Pasteles con mezclas de sabores que ha sabido personalizar para dar en el gusto de la gente.

Ante la gran aceptación de sus postres, Alexis ahora busca un establecimiento para así continuar ofreciendo sus productos.