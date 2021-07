Google requerirá que sus empleados se vacunen ante aumento de casos de COVID-19

El director ejecutivo de Google, Sundar Pichai, dijo que la compañía está extendiendo el regreso de sus empleados a las oficinas hasta el 18 de octubre en medio de los últimos brotes de Covid-19.

En un correo electrónico enviado a los empleados el miércoles, Pichai también dijo que la compañía requerirá que cualquier persona que acuda a la sede del gigante tecnológico debe estar vacunado.

La nota de Pichai representa el segundo retraso en los retornos de oficina para su fuerza laboral de más de 130.000 empleados en medio de la pandemia en curso. En diciembre, Google retrasó el regreso a las oficinas hasta el 1 de septiembre, después de lo cual los empleados debían trabajar en persona durante al menos tres días a la semana.

"Estamos entusiasmados de haber comenzado a reabrir nuestros campus y alentamos a los empleados de Google que se sienten seguros al visitar sitios que ya se han abierto a que continúen haciéndolo", afirmó Pichai en su correo electrónico. "Al mismo tiempo, reconocemos que muchos empleados de Google están viendo picos en sus comunidades causados ​​por la variante Delta y están preocupados por regresar a la oficina".

Pichai dijo que la compañía monitoreará los datos cuidadosamente e informará a los empleados con al menos 30 días de anticipación antes de pasar a los planes completos de regreso a la oficina. También señaló que los empleados en "circunstancias especiales" podrán postularse para trabajar desde casa durante el resto del año.

Los casos de COVID-19 han aumentado en los 50 estados a medida que la variante Delta, la más contagiosa, se ha ido extendiendo, particularmente entre las comunidades no vacunadas. A principios de este mes, Apple retrasó sus planes de regreso al trabajo hasta octubre, y el estado de California anunció esta semana que todos los trabajadores estatales deberán mostrar prueba de vacunación antes del 2 de agosto.

Se espera que el presidente Biden haga un anuncio similar para los trabajadores federales en un discurso el jueves.

Despite the setback, Pichai sounded an optimistic tone in his note. "Seeing Googlers together in the offices these past few weeks filled me with optimism, and I'm looking forward to brighter days ahead," he added. "I hope these steps will give everyone greater peace of mind as offices reopen."