Golpe al bolsillo: californianos pagarán más por gasolina ante un nuevo aumento en el impuesto del combustible

Los californianos pagarán más por gasolina debido a un nuevo aumento del impuesto del combustible que entrará en vigencia a partir del 1 en julio.

“Es un aumento relativamente pequeño, son aproximadamente 3 centavos por galón pero desafortunadamente llega en un momento desafortunado porque los valores de la gasolina están a precios prácticamente récord”, explicó Carlos Baradello, economista.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Actualmente el impuesto es de 51.1 centavos por galón de gasolina, pero con este aumento el impuesto llegaría a los 53.9 centavos algo que afectará aún más el bolsillo de las personas.

Guillermo Ceballos, conductor, asegura que con el aumento del combustible actualmente paga $100 para llenar el tanque de su vehículo.

“Un por ciento no suena como mucho, pero California es uno de los estados que más impuestos paga entonces así sea un poco no se me hace”, aseguró Guillermo.

Y es que, aunado a esto, también se le suma el conflicto de Rusia y Ucrania que también ha contribuido en que los precios de la gasolina se disparen.

Baradello aseguró que esta medida será un efecto dominó que también podría provocar el aumento de los productos de la canasta familiar.

“Llevábamos 30 o 40 años así con un aumento anual de los precios del 2% o el 3% y los daños cuenta que ahora a partir de diciembre este aumento de precios es del 7% u 8% anual”, indicó Baradello.

Expertos recomiendan a las personas que durante esta época en la que la inflación está haciendo de las suyas es recomendable ahorrar y ser cuidadoso con los gatos que se tengan.