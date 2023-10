Centro de Resiliencia Mariposas ayuda a víctimas de violencia en Gilroy

El Centro de Resiliencia Mariposas abrió sus puertas en Gilroy esta semana para ayudar a todas las personas que hayan sido víctimas de un crimen violento.

“En este centro van a tener consejería, ayuda para abogacía criminal para los que estén en medio de un caso y necesitan ayuda para navegar ese sistema, va a haber trabajadores sociales para ayudarlos con su caso”, explicó Rebeca Armendáriz, concejal de Gilroy.

Este centro se creó en el 2019 para ayudar a las víctimas del tiroteo masivo en el Festival del Ajo en Gilroy, pero tras recibir cerca de $1.4 millones de una subvención de la mesa de compensación a víctimas del estado, la fiscalía del distrito extendió sus servicios a todo el público.

“Los recursos están disponibles para todos los que lo necesiten, aún si no califican a otros programas de ayuda a víctimas, incluso para quienes no hayan reportado el crimen a la policía o estén involucradas con la justicia, la meta es ayudarlos igualmente”, indicó Tasia Wiggins, directora de Servicios de Víctimas con la Fiscalía del condado Santa Clara.

No preguntan el estatus migratorio de las personas y no solo ayudan a la víctima, sino también a sus familiares.

El centro de resiliencia se encuentra ubicado en el corazón de Gilroy por Monterrey Avenue en el centro de la ciudad, ofrecen servicios en español y en inglés y todos sus servicios son gratuitos.

Para programar una cita puede enviar un correo electrónico o llamar al número telefónico (408) 209-8356 donde te atenderán en tu idioma.

El centro te conectará con un consejero quien te dará una cita virtual, si lo deseas, o en persona en sus oficinas, donde crearon un espacio seguro y privado para atender a los residentes, además de informarles de todos los recursos disponibles para ellos.

“Se me hace algo muy bueno para la comunidad, hay gente que no tiene con quién abrir o no sabe a dónde acudir y pues podrán acudir a este centro para que les ayuden”, dijo Norma Heredia, residente de Gilroy.

Rebeca tiene su barbería a solo una cuadra del centro y explica ahora que se enteró quiere dejarle saber a sus clientes sobre estos recursos

“Cuando tenemos recursos como estos en Gilroy o cualquier parte en el sur del condado, necesitamos aprovecharlo y asegurar de que nuestros familiares y amigos que hayan sido víctimas de cualquier violencia, violencia doméstica o cualquier otra forma de violencia, lo aprovechen y vengan porque estos recursos están aquí para ellos”, dijo Rebeca.