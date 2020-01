Gavin Newson anunciará expansión de presupuesto para beneficios en California

SACRAMENTO, California - El gobernador de California, Gavin Newsom, anunciará su plan de gastos estatales este viernes, con un excedente multimillonario que los legisladores estatales esperan usar para brindar beneficios de salud completos a más adultos de bajos ingresos que viven en el país ilegalmente.

Y es que de casi 40 millones de personas que viven en el estado, 3 millones no tienen seguro de salud. Alrededor del 30% de ellos viven ilegalmente en el país, según la California Health Care Foundation.

Los líderes demócratas de California han estado tratando de reducir la población sin seguro a cero, una pieza a la vez. En 2016, California ofreció beneficios de salud completos a niños de 18 años o menos, independientemente de su estado migratorio.

El año pasado, California se convirtió en el primer estado en ofrecer beneficios completos de salud a adultos de bajos ingresos de 25 años y menores que viven ilegalmente en el país. También, comenzaron a gravar a las personas que se negaron a comprar un seguro de salud, utilizando el dinero para ayudar a pagar las primas del seguro de salud para las familias de ingresos medios.

Este año, los legisladores tienen como objetivo ofrecer beneficios a las personas mayores de 65 años que viven ilegalmente en el país. La senadora estatal demócrata, María Elena Durazo, dijo que Newsom le prometió que incluiría la propuesta de atención médica para personas mayores en el presupuesto de este año.

"No tenemos ninguna razón para pensar que no va a estar allí", dijo. "No podemos resolver la crisis de atención médica si no los incluimos como parte de los muchos californianos que no tienen seguro".

El plan, si se incluye en el presupuesto, continuaría poniendo a California en desacuerdo con las políticas de inmigración del gobierno federal. También probablemente influiría en la nominación presidencial demócrata. Los votantes de California votarán sobre un candidato presidencial demócrata en marzo.

Le costó al estado alrededor de $98 millones para cubrir beneficios de salud completos para adultos de bajos ingresos de 25 años y menores que viven ilegalmente en el país. Los funcionarios del estado alrededor de 90,000 personas obtendrán cobertura.

La propuesta para personas mayores abarcaría a menos personas, alrededor de 25,000, pero costaría más: alrededor de $101 millones por un año completo, según estimaciones de propuestas similares el año pasado. Esto se debe a que la atención médica para las personas mayores generalmente es más costosa.

Los adultos de bajos ingresos que viven ilegalmente en el país ya son elegibles para recibir beneficios de salud financiados por el gobierno. Pero los beneficios son de "alcance limitado", ya que solo cubren cosas como embarazos, emergencias y tratamiento de cáncer de mama y cuello uterino. Alrededor de 950,000 adultos que viven ilegalmente en los EE. UU. Ya reciben estos beneficios en California a partir de julio de 2018.

La introducción del presupuesto de Newsom es el primer paso para aprobar un plan de gastos para California. En mayo, el gobernador revisará su plan una vez que los funcionarios estatales tengan una mejor estimación de cuánto dinero recaudará el estado en impuestos este año. Los legisladores estatales tienen hasta el 15 de junio para votar sobre la propuesta de presupuesto y enviarla al gobernador para su aprobación. Los legisladores pierden su sueldo si no cumplen con la fecha límite.

Newsom ya proporcionó detalles sobre áreas clave de su presupuesto en los últimos días, describiendo los pasos para frenar la falta de vivienda, los incendios forestales y el costo de los medicamentos recetados.

El miércoles, Newsom firmó una orden ejecutiva que crea lo que él propone como un fondo de $ 750 millones que los proveedores podrían usar para pagar alquileres, financiar viviendas asequibles o ayudar a los hogares de ancianos. Está buscando otros $ 695 millones en fondos de contrapartida estatales y federales para la atención médica preventiva, pero parte del dinero también podría destinarse a ayudar a las personas a encontrar vivienda. Y ordenó a las agencias estatales que liberaran las propiedades estatales vacantes para alojar a las personas sin hogar.

El jueves propuso que California se convirtiera en el primer estado en fabricar sus propios medicamentos recetados, para "quitar el poder de las compañías farmacéuticas codiciosas". California contrataría a compañías de medicamentos genéricos en nombre de sus casi 40 millones de residentes y crearía un mercado único de precios de medicamentos en California.

El gobernador Newson propuso por separado contratar a 555 bomberos durante cinco años y gastar $100 millones para hacer que las casas sean más resistentes a los incendios forestales como parte de un presupuesto de servicios de emergencia de $2 mil millones que también incluye protección contra inundaciones y mapeo de alta tecnología que incluye áreas propensas a incendios forestales, inundaciones, tsunamis y deslizamientos de tierra.