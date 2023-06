Latina resalta la importancia del arte para abogar por los derechos de la comunidad LGBTQ+

Galería de la raza es un espacio en donde artistas latinos pueden expresarse y dar a conocer su arte.

Ani Rivera, es la directora ejecutiva de la galería y se caracteriza por defender los intereses de la comunidad LGBTQ+.

“Soy hija del movimiento chicano que también existía en San Diego, California en la frontera y siempre enseñamos que abogar por la comunidad era importante, y creo que eso me dio la voz cuando salí del closet, siempre he tenido una familia que me apoya y me ama, pero soy la única que me fui de san diego y he residido en el área de la bahía por 25 años”, aseguró Ani.

Rivera ha conocido desde su infancia que cada uno tiene su espacio en la sociedad, y es por eso por lo que actualmente se enfoca en dar oportunidades a quienes lo necesiten.

“Proveer un espacio comunitario de arte y cultura donde podamos soñar y realizar nuestros sueños como comunidad y abogar por los derechos de nuestra comunidad usando el arte como una herramienta para empoderamiento de nuestra comunidad latina y ayudar a la comunidad LGBTQ+”, aseguró Rivera.

Ella afirma que en el pasado era muy difícil que un artista latino diera a conocer su arte, y menos aún si a la hora de dar esa oportunidad se juzgaba al artista de acuerdo con el género con el que se identificaba.

“Nosotros nos enfocamos en apoyar a artistas, a gente de la comunidad que entiende que es el arte, el arte cura no, nosotros tenemos una frase que dice la cultura cura”, dijo Rivera.

Ani comenzó su trabajo en galería de la raza en 2004 como directora comercial y ahora como directora ejecutiva.

“Galería de La Raza tiene más de 50 años en esta comunidad que ha sementado lo que es la visión cultural y artística, no tan solo para el Área de la Bahía si no más allá a nivel nacional”, indicó Rivera”.

También es miembro del Consejo de la Fundación Chicana/Latina del norte de California, cuya misión es potenciar el papel de las chicanas/latinas en la educación superior mediante becas y formación en liderazgo.

Y en su papel como directora ejecutiva de Galería de la Raza sabe que tiene un compromiso.

“El arte que presentamos ya sea visual o performance siempre trata de alzar la voz y orgullo de la comunidad diversa y latina y de ahí nos hemos enfocados en alzar la voz de la comunidad LGBTQ+”, aseveró Rivera.

Para conocer más a Ani, hay que conocer también lo que significa esta galería, una institución que comenzó su labor en la década de los 70.

“Damos becas, ahorita estamos en proceso de dar becas y relanzar la regeneration funds que es una serie de becas para artistas locales comunitarios”, dijo Rivera.

Con proyecciones que buscan favorecer a más miembros de la comunidad LGBTQ+ actualmente en el estudio 24 o en el futuro estudio 16, que se enfocará en ser la sede de todas las artes escénicas.

También con el programa raíces que ayuda a los artistas para que tengan un trabajo fijo y los pone en comunicación con varias organizaciones que apoyan a artistas latinos, para quienes tiene un mensaje…

“Todas nuestras luchas se unen en un punto, en la humanidad”, aseveró Rivera.